Spielte trotz Verletzung für Polen
Lewandowski bringt Barça auf die Palme

Eine Verletzung sorgt bei Barcelona für rote Köpfe. Robert Lewandowski spielte mit Polen gegen Litauen trotz Beschwerden weiter und kehrte mit einer Muskelverletzung nach Spanien zurück.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Lewandowski hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt und wird Barça einige Wochen fehlen.
Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts

  • Robert Lewandowski sorgt bei Barça wegen mysteriöser Verletzung für Ärger
  • Polens Trainer Urban zweifelt an der Schwere von Lewandowskis Verletzung
  • Lewandowski verpasst Clasico gegen Real Madrid am 26. Oktober
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Robert Lewandowski (37) sorgt beim FC Barcelona wegen einer mysteriösen Verletzung für Ärger. Die Klubverantwortlichen werfen dem Polen fahrlässiges Verhalten vor, wie diverse spanische Medien berichten.

Beim 2:0-Sieg gegen Litauen spielte Lewandowski in der zweiten Halbzeit mit einbandagiertem linkem Oberschenkel und erzielte nach einer guten Stunde sogar das wichtige zweite Tor. Wie sich später herausstellte, hat er sich einen Muskelriss zugezogen. «Es herrscht Wut über Lewandowski und seine jüngste Verletzung. Er hat das ganze Spiel durchgespielt, trotz Schmerzen und sogar mit einem Verband», beschreibt Sport-Journalist David Ibáñez vom Portal ElDesmarque die Gefühlslage beim katalanischen Topklub. Für sie sei klar, dass er nicht hätte weiterspielen dürfen.

«AS» bezeichnet das Verhalten als «rücksichtslos und unerklärlich». Ein Spieler seiner Erfahrung müsse eigentlich wissen, dass sich Beschwerden zu etwas Ernstem entwickeln können, erklärt die Sportzeitung aus Barcelona. 

Polen-Coach kann sich Verletzung nicht erklären

Ganz anders sieht es Polens Nationaltrainer Jan Urban (63), der von der Schwere der Verletzung überrascht ist. «Ich kann es kaum glauben. Mit einem Muskelriss kann man nicht mit hoher Intensität laufen – das ist unmöglich. Nach dem Spiel habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht, und es ging ihm gut, er fühlte sich nicht verletzt», erklärt er dem Sender Cadena SER. «Ich würde niemals die Gesundheit eines Spielers gefährden», fügt Urban hinzu. Er bestätigt aber, dass Lewandowski etwas gespürt habe. «Er sagte mir aber in der Halbzeit, er könne spielen.» 

Der Spieler wird einige Wochen ausfallen und neben dem Champions-League-Spiele gegen Olympiakos auch den wegweisenden Clasico gegen Real Madrid am 26. Oktober verpassen. Barça liegt nach acht Runden in LaLiga auf Platz zwei – nur zwei Zähler hinter dem ewigen Rivalen aus der spanischen Hauptstadt. Das Team von Trainer Hansi Flick kann sich in dieser Zeit schon mal an ein Barça ohne den Star-Stürmer gewöhnen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und soll Medienberichten zufolge nicht verlängert werden.

