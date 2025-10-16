Ex-FCB-Stürmer in Top 10 – Deutscher Star auf Platz eins

«Sports Illustrated» veröffentlicht die Top 10 der Flop-Transfers in der Premier League. Drei Liverpool-Spieler in den Top 5, darunter Rekordtransfer Florian Wirtz. Und ein Ex-Basel-Stürmer auf Platz 10.

1/6 Thierno Barry belegt in der Liste der Premier-League-Flop-Transfers den zehnten Platz. Foto: Getty Images

Darum gehts «Sports Illustrated» veröffentlicht Top-10-Flop-Transfers der Premier League

Ex-Basel-Stürmer Thierno Barry wartet noch auf sein erstes Tor

121-Millionen-Transfer Florian Wirtz übertrifft alle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

«Sports Illustrated» hat die Flop-Transfers der Premier League genauer unter die Lupe genommen und eine Hitliste der zehn bislang grössten Enttäuschungen erstellt. Das Sportmagazin wählt gleich mehrere Liverpool-Spieler auf den «Top-Positionen» dieses Rankings.

Aus Schweizer Sicht ist unterdessen vor allem der zehnte Platz interessant: Dort listet das Sportmagazin den ehemaligen Basel-Stürmer Thierno Barry (22), der derzeit bei Everton unter Vertrag steht und die Erwartungen noch nicht ansatzweise erfüllen konnte.

Noch näher dran am FC Basel Folge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. Folge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. FC Basel folgen

Barrys Leistung lässt bislang auf sich warten

Seit seinem Wechsel Anfang Juli zu den Toffees kommt Barry noch nicht richtig in Fahrt – auf sein erstes Tor im Everton-Trikot wartet er weiterhin. Ernüchternd, zahlte Everton für den Franzosen, der in der vergangenen Saison noch elf Tore für Villarreal erzielte, doch fast 30 Millionen Franken.

Unter Trainer David Moyes (62) stand Barry bislang nur zweimal in der Startelf, wurde dabei jedoch einmal zur Halbzeit und einmal nach 60 Minuten ausgewechselt. Insgesamt kommt er auf neun Einsätze. Auf einen Stammplatz wird Barry wohl oder übel noch eine Weile warten müssen.

Rekordtransfer auf Platz eins

Dass Florian Wirtz auf Rang eins der Liste steht, dürfte kaum jemanden überraschen. Im Sommer wechselte er für 121 Millionen Franken plus Boni als deutscher Rekordtransfer von Leverkusen zu Liverpool. Gemessen an dieser Summe konnte Wirtz bisher allerdings kaum überzeugen. In den sozialen Medien wird er aktuell bereits als «Mister 009» verspottet: null Tore, null Vorlagen, neun Spiele.

Die Top 10 im Überblick Florian Wirtz (Liverpool) Milos Kerkez (Liverpool) Jamie Gittens (Chelsea) Yoane Wissa (Newcastle United) Alexander Isak (Liverpool) James Trafford (Manchester City) Jean-Clair Todibo (West Ham United) Mads Hermansen (West Ham United) Anthony Elanga (Newcastle United) Thierno Barry (Everton) Florian Wirtz (Liverpool) Milos Kerkez (Liverpool) Jamie Gittens (Chelsea) Yoane Wissa (Newcastle United) Alexander Isak (Liverpool) James Trafford (Manchester City) Jean-Clair Todibo (West Ham United) Mads Hermansen (West Ham United) Anthony Elanga (Newcastle United) Thierno Barry (Everton) Mehr

Auf Platz zwei folgt ein weiterer Liverpool-Spieler: Milos Kerkez (21). Der junge Ungar wechselte für rund 43 Millionen Franken zu den Reds. An der Anfield Road setzte man grosse Hoffnungen in ihn, doch Trainer Arne Slot gibt bislang meist dem erfahrenen Andy Robertson den Vorzug.

Den dritten Platz belegt Chelsea-Neuzugang Jamie Gittens. Unter Coach Enzo Maresca konnte das ehemalige BVB-Talent bislang keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zwar zeigt der Flügelspieler vereinzelt gute Aktionen, doch das genügt nicht für einen 55-Millionen-Transfer. Entsprechend muss der 21-Jährige immer wieder hinter Garnacho und Estevoo auf der Bank Platz nehmen.