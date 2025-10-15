Nach dem Testspiel gegen Wales zeigte sich Thomas Tuchel enttäuscht von der Unterstützung der Fans. In Lettland machen die mitgereisten Engländer nun mehr Stimmung – und richten sich damit explizit an ihren Nationaltrainer.

1/6 England-Coach Thomas Tuchel zeigt sich zufrieden mit der Unterstützung der England-Fans in Riga. Foto: The FA via Getty Images

Darum gehts England-Fans reagieren mit Gesängen auf Tuchels Kritik am Support

Tuchel lobt britischen Humor und die Unterstützung der Fans

England qualifiziert sich mit 5:0-Sieg gegen Lettland für die WM

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es sind Gesänge der etwas anderen Art, welche die England-Fans am Dienstagabend im Daugava-Stadion von Riga von den Rängen schmettern: «Wir singen, was wir wollen, Thomas Tuchel, wir singen, was wir wollen.» Oder sie fragen den England-Trainer direkt: «Sind wir laut genug für dich?»

Der Grund für diese Seitenhiebe in Richtung Thomas Tuchel (52): Der Deutsche hat sich am vergangenen Donnerstag beim 3:0-Testspielsieg über Wales im heimischen Wembley-Stadion über mangelnden Support auf der Tribüne beklagt. Es sei ihm zu still gewesen und sie hätten von ihrer Anhängerschaft trotz starker Leistung keine Energie zurückbekommen, gab Tuchel damals nach dem Spiel zu Protokoll – sehr zum Unmut der englischen Fans, welche nun auf ihre Art darauf reagieren.

Rund 2500 von ihnen sind mit dem Nationalteam an das WM-Quali-Spiel gegen Lettland gereist. Das Gezeigte auf dem Platz dürfte sie zufriedengestellt haben: Auch dank zwei Toren von Harry Kane (32) besiegen die «Three Lions» das Heimteam gleich mit 5:0 und qualifizieren sich damit als erstes europäisches Team für die WM-Endrunde im kommenden Sommer.

Tuchel: «Britischer Humor»

Auch für Tuchel ein Grund zur Freude: «Es war unser Traum, nach Amerika zu fahren, und wir haben es geschafft. Wir spielen dominant, wir sind hungrig, wir sind auf einem guten Weg. Das ist ein Moment zum Geniessen, ein besonderer Moment», sagt er nach dem Spiel gegenüber der BBC.

Und auch das Verhalten der Fans scheint ihm mehr gefallen zu haben als noch am Donnerstag. Bereits während des Spiels richtet er einen erhobenen Daumen in Richtung des Gästesektors. Nach der Partie kommentiert er: «Ich habe etwas zu hören bekommen und habe es ziemlich kreativ gefunden. Es hat mich zum Schmunzeln gebracht. Es ist britischer Humor und ich halte das sicher aus.» Die Unterstützung von den Rängen bewertet er nun als «brillant».

Nach einem Start mit Nebengeräuschen scheint inzwischen bei Tuchels England beste Stimmung zu herrschen – gute Vorzeichen für die «Three Lions» acht Monate vor der Weltmeisterschaft.