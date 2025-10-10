Trainer Tuchel beschwert sich über England-Fans

Thomas Tuchel kritisiert nach Englands 3:0-Sieg gegen Wales die mangelnde Unterstützung der Fans. Der deutsche Trainer bemängelt die Stille im Wembley-Stadion und die fehlende Energie von den Rängen, trotz des klaren Heimsiegs.

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Trainer Thomas Tuchel (52) reklamiert nach Englands 3:0-Sieg gegen Wales. Der Grund: die mangelnde Unterstützung von den Rängen.

Auch wenn die Fans in der zweiten Hälfte des Spiels mehrere La-Ola-Wellen durchführen und Papierflieger steigen lassen, ist dies für den Deutschen nicht genug.

«Etwas zu viel Unterstützung für Wales»

Das Testspiel zwischen Wales und England findet im Wembley-Stadion statt – eigentlich ein Heimspiel für das Tuchel-Team. Doch laut dem 52-Jährigen ist es im Stadion zu still, und sie «haben von den Fans keine Energie zurückbekommen».

Tuchel weiter: «Wenn man nur die walisischen Fans hört, ist das schon ein bisschen traurig. Die Mannschaft hätte grosse Unterstützung verdient. Was können wir in 20 Minuten noch mehr geben?»

Die Engländer führen nach 20 Minuten bereits 3:0. Anstatt ihre Mannschaft weiter zu pushen, sorgen die Zuschauer nicht für die gleiche Atmosphäre wie im vorherigen Spiel in Serbien. Für Tuchel «gab es etwas zu viel Unterstützung für Wales».

England auch ohne Stammspieler erfolgreich

Prominente Namen wie Jude Bellingham oder Harry Kane stehen für das Insel-Derby nicht in der Startelf. Man könnte meinen, solche Absenzen würden den Engländern schaden – von wegen. England zeigt schon von Beginn an seine Klasse und überrollt Wales früh mit drei Toren von Morgan Rogers, Ollie Watkins und Bukayo Saka.

Der 23-jährige Rogers von Aston Villa erzielt sein erstes Tor im Dress der Three Lions. Er spielt auf der Bellingham-Position im zentral-offensiven Mittelfeld und wird nach der Partie als «Player of the Match» ausgezeichnet.

Am kommenden Dienstag steht für England in der WM-Quali das Auswärtsspiel bei Lettland auf dem Programm.