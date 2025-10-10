DE
Yakin adelt Mittelfeldmotor Freuler an PK
Mr. Zuverlässig in Person:Yakin adelt Mittelfeldmotor Freuler an PK

«Mich fasziniert seine Art»
Viel Lob für Freuler von Nati-Coach Yakin vor Schweden-Spiel

Remo Freuler ist zuverlässig wie kaum ein anderer Schweizer Nationalspieler. Wie er auf das letzte Spiel gegen Schweden zurückblickt und was Murat Yakin so sehr an seinem Schützling schätzt.
Publiziert: vor 23 Minuten
Anhören
Über 80 Nati-Spiele auf dem Buckel: Remo Freuler.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Remo Freuler: Zuverlässiger Nati-Spieler vor wichtigen Entscheidungen in seiner Karriere
  • Yakin lobt Freuler als kompletten Fussballer mit strategischem Spielverständnis
  • Freuler hat 16 Quali-Spiele für seine dritte WM-Teilnahme absolviert
Tobias WedermannFussballchef

Eigentlich könnte sein zweiter Vornamen auch «Konstanz» oder «Zuverlässigkeit» statt «Marco» lauten. Schliesslich ist Remo Freuler (33) seit Jahren ein fester Bestandteil der Nati. 2018 allerdings noch in einer Nebenrolle, als er von der Bank aus mitansehen muss, wie die Schweiz damals im Achtelfinal gegen Schweden ausscheidet. «Daran habe ich natürlich keine guten Erinnerungen, wir haben verloren», sagt Freuler am Donnerstagabend in Stockholm. «Das Spiel hat mich wachsen lassen. Damals habe ich keine Minute gespielt. Es hat mir gezeigt, dass ich noch mehr machen muss. Was mir gelungen ist und worüber ich sehr glücklich bin.»

Der Zürcher spielt am Freitag gegen Schweden sein 16. Quali-Spiel für seine dritte und wohl letzte WM-Teilnahme. Auf die Frage, ob das Extramotivation sei für ihn sei, weicht er aus. «Wichtig ist, dass wir am Freitag und am Montag zwei gute Spiele machen – alles andere interessiert mich ehrlicherweise nicht», so Freuler. Ein Ende seiner Nati- oder gar Fussballerkarriere ist zum aktuellen Zeitpunkt sowieso noch undenkbar.

«Ein kompletter Spieler, man könnte ihn auf jeder Position aufstellen»

Egal ob für Land oder Klub: Freuler ist immer fit, immer in der Startelf und immer gesetzt. Ein Spiel auslassen? Nicht bei Remo Freuler. Die während seiner Karriere aufgrund von Verletzungen verpassten Spiele kann man an einer Hand abzählen. In der Nati brauchte es im März dieses Jahres eine Grippe, damit Freuler erstmals zwei Spiele verpasste. «Ich habe wohl einfach ein bisschen Glück oder es ist angeboren», scherzt Freuler über seine stetige Fitness. Und ergänzt erneut mit einem Lachen: «Da ich nicht so schnell bin, bin ich vielleicht nicht so anfällig auf Zerrungen und ähnliche Verletzungen.»

Die Zuverlässigkeit in Sachen Bereitschaft sowie Leistung sind die Punkte, die auch Nationaltrainer Murat Yakin an seinem Schützling besonders schätzt. «Ich kann mich nicht erinnern, dass Remo jemals eine schlechte Partie gezeigt hat oder abgefallen ist. Mich fasziniert auch seine strategische Art im Spiel, wie er defensiv sowie offensiv arbeitet und auch Tore erzielt in wichtigen Momenten», schwärmt Yakin. Und setzt noch einen drauf: «Remo ist ein kompletter Fussballer. Man könnte ihn auf jeder Position aufstellen, und es würde gut funktionieren.»

Vertrag in Bologna läuft aus

Nicht nur Yakin schätzt den Zürcher sehr, auch bei Bologna-Trainer Vincenzo Italiano ist Freuler als Anführer im Mittelfeld nicht wegzudenken. Doch aktuell hat seine Zeit bei Bologna ein Ablaufdatum: 30. Juni 2026. Der Klub will unbedingt mit Freuler verlängern, die italienische Presse spricht von Verhandlungen während der Länderspielpause. Freuler seinerseits fühlt sich in Italien pudelwohl. Egal ob Weltmeisterschaft im kommenden Sommer, Schweizer Nati oder Vertragsverlängerung – die kommenden Tage, Wochen und Monate werden zeigen, wohin der Karriereweg von Freuler in Zukunft gehen wird.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Bologna
Bologna
Schweden
Schweden
