Barça gegen Villareal in Miami, Milan gegen Como in Australien? Scheint skurril, wird aber bald realität. Die betroffenen Spieler Frenkie de Jong und Adrien Rabiot zeigen sich nicht begeistert von der Idee.

1/6 Der FC Barcelona wird sein Auswärtsspiel im Dezember gegen Villareal in den USA bestreiten. Foto: Getty Images

Darum gehts La Liga-Spiel zwischen Barcelona und Villarreal findet in Miami statt

Historischer Schritt: Erstes europäisches Ligaspiel im Ausland

Anfang 2026 wird auch ein Milan-Spiel aussereuropäisch ausgetragen. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Hansi Flicks FC Barcelona und der FC Villarreal stehen vor einer Premiere: Das nationale Ligaduell der beiden Klubs kurz vor Weihnachten findet in Miami statt. Das gab Spaniens La Liga am Mittwoch bekannt. Die Begegnung am 20. Dezember ist damit die erste in der Geschichte einer europäischen Liga, die im Ausland ausgetragen wird.

«Mit diesem Spiel machen wir einen historischen Schritt, der La Liga und den spanischen Fussball in eine neue Dimension katapultiert», sagte Liga-Präsident Javier Tebas: «Wir verstehen und respektieren die Bedenken, die diese Entscheidung hervorrufen, aber es ist wichtig, sie im Kontext zu sehen – es ist nur ein einziges Spiel von insgesamt 380 in dieser Saison».

Eine weite Auswärtsreise

Die Partie sollte eigentlich in Villarreal stattfinden, wird nun aber im Hard Rock Stadion im US-Bundesstaat Florida ausgetragen, der derzeitigen Wahlheimat der ehemaligen Barca-Ikone Lionel Messi. «Wir sind La Liga dankbar für die Gelegenheit, einem der wichtigsten strategischen Märkte des Vereins noch näherzukommen», wird Barcelonas Klubpräsident Joan Laporta zitiert.

Barças Ersatzcaptain, Frenkie de Jong ist hingegen alles andere als begeistert von der Idee: «Ich kann die Vereine verstehen, sie werden davon profitieren, aber ich hätte das nicht selbst entschieden. Ich bin auch nicht damit einverstanden. Es ist auch unfair, wettbewerbsmässig gesehen».

Villarreals Dauerkarteninhaber werden La Liga zufolge entschädigt, sie dürfen kostenlos zum Spiel anreisen. Fans, die den weiten Weg (ca. 7500 km Luftlinie) nach Miami nicht aufnehmen wollen, erhalten einen Rabatt von 30 Prozent auf den Preis der Dauerkarte.

Angesichts der Überlegungen hatten 18 Fangruppen ihre «vollständige Ablehnung» gegenüber Spielen im Ausland zum Ausdruck gebracht. Auch Barcas Erzrivale Real Madrid drückte seine Ablehnung aus. Schon im August erklärte der Klub, dass die Austragung des Spiels in Miami «das Wettbewerbsgleichgewicht» der Liga verändern und einen «inakzeptablen Präzedenzfall» schaffen würde. De Jong: «Wir werden jetzt ein Auswärtsspiel an einem neutralen Ort bestreiten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass uns jemand zuhört».

Auch Milan weicht aus

Am Montag hatte die Europäische Fussball-Union (Uefa) «widerstrebend» und «ausnahmsweise» die Austragung von zwei Ligaspielen im Ausland zugesagt. Auch das Spiel der italienischen Serie A zwischen der AC Mailand und Como 1907 soll im ausser-europäischen Ausland stattfinden, aufgrund der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im San Siro zwei Tage zuvor soll die Partie am 8. Februar im australischen Perth ausgetragen werden.

Milans Adrien Rabiot bezeichnet die Idee als «komplett verrückt». Auch wenn die Spieler bereits am Anschlag stehen, gehe es gemäss Rabiot nur «um finanzielle Deals und darum, die Liga sichtbar zu machen». Die Spieler müssen sich mit dem langen Flug und der Zeitumstellung anpassen. «Wie immer», so Rabiot gegenüber «Le Figaro».