Messi und Ronaldo brechen weiterhin Rekorde

Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) brechen weiterhin Rekorde trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Messi glänzt als Vorbereiter für Argentinien, während Ronaldo für Portugal trifft. Die beiden Fussballlegenden beweisen, dass Alter nur eine Zahl ist.

Das Karriereende naht. Doch davon lassen sich Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) nicht beeinflussen. Sie brechen weiterhin Rekorde und spielen, als wären sie immer noch 20 Jahre alt.

Während Messi in der WM-Qualifikation für das bereits qualifizierte Argentinien als Vorbereiter glänzt, stellt Ronaldo seine Qualitäten als Knipser unter Beweis und erzielt die einzigen beiden Tore seines Teams beim 2:2-Unentschieden Portugals gegen Ungarn.

Alter ist nur eine Zahl

Von vielen als die besten Fussballer aller Zeiten bezeichnet, prägen Ronaldo und Messi seit über einem Jahrzehnt die Fussballwelt. Auch im hohen Alter drücken die beiden Legenden dem Sport ihren Stempel auf.

Messis Argentinien, welches bereits für die kommende WM qualifiziert ist, spielt weiterhin munter auf und fegt Puerto Rico gleich mit 6:0 vom Platz. Er steuert zwei Assists bei und hat nun die meisten Vorlagen in der Nationalmannschaft aller Zeiten. Mit neu 60 Assists übertrumpft er seinen Vorgänger Neymar (59).

Ronaldo hingegen macht einen weiteren Schritt in Richtung 1000-Tore-Marke und avanciert in der WM-Qualifikation zum Rekordtorschützen. Im Portugal-Dress erzielt er 41 Tore und steht inzwischen alleine vor dem guatemaltekischen Spieler Carlos Ruiz.

Rekordgeprägte Karrieren

Die beiden Superstars haben in ihren Karrieren schon weit Grösseres erreicht als die jüngsten Rekorde. Messi gewann unter anderem sagenhafte achtmal den Ballon d’Or (2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021, 2023). Ronaldo sicherte sich die Auszeichnung «nur» fünfmal – bleibt damit aber klar die Nummer zwei hinter Messi.

Wo Ronaldo den kleinen Argentinier jedoch überragt, ist in Sachen Tore. Mit über 900 Treffern ist der Portugiese der beste Torschütze aller Zeiten. Bei Real Madrid erzielte er 450 Tore in 438 Spielen und erreichte damit Legendenstatus.