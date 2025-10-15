Italiens Nationalmannschaft sichert sich mit einem 3:0-Sieg gegen Israel einen Platz in den WM-Playoffs. Trainer Gennaro Gattuso zeigt sich trotz der heiklen Situation optimistisch, warnt aber vor Unterschätzung der Gegner.

Norwegen führt Gruppe mit einem 29:3-Torverhältnis und Punktemaximum an

Mit dem 3:0-Sieg gegen Israel sichert sich die italienische Nationalmannschaft zumindest den Platz in den Playoffs in der Quali für die kommende WM. Zeit also, beruhigt aufzuatmen? Mitnichten? Denn das Wort WM-Playoffs dürfte so manch einen Italiener ins Schwitzen bringen. Bereits 2017 und 2022 scheiterten die Azzurri an einer Endrundenqualifikation.

Die italienischen Gazetten prophezeien bereits, wer der mögliche Playoff-Gegner sein könnte, wer hart zu bezwingen und wer schlagbar wäre. Doch der Italien-Coach will da nicht mitmachen. «Manche Leute haben in letzter Zeit Vorhersagen gemacht, aber man bräuchte einen Atomingenieur, um herauszufinden, wen wir bekommen», sagt Gattuso. «Ich habe die Zeitungen zerrissen. Es ist keine Frage des Aberglaubens, doch ich hatte unglaubliche Angst. Man unterschätzt niemanden.»

Gattuso weiter: «Hoffen wir, dass Gott uns Glück schenkt und es keine Verletzungen oder Ermüdungserscheinungen gibt.» Angesichts der so heiklen Situation zeigt er sich optimistisch: «Wir waren gut, wir haben das Spiel gemacht, das wir spielen mussten, obwohl wir heute alles zu verlieren hatten … Sehr, sehr gut».

Direkte Quali nur noch theoretisch

Norwegen ist der absolute Überflieger in Italiens Quali-Gruppe. Mit dem Punktemaximum und einem beeindruckenden Torverhältnis von 29:3 sind die Skandinavier das Mass aller Dinge. Nach der Niederlage in Oslo liegt Italien bei zwei ausstehenden Spielen zwar nur drei Punkte zurück, und es kommt noch zum Direktduell. Aber das Torverhältnis spricht deutlich für die Norweger. Es bräuchte einen Ausrutscher der Skandinavier gegen Estland, damit Italien noch eine Chance auf ein direktes Weiterkommen hätte.

Also eher wieder die Zitterpartie Playoffs für Italien. 2017 scheiterte die Squadra Azzurra an Schweden, 2022 an Nordmazedonien. Beides Gegner, die auch jetzt wieder zur Wahl stehen könnten.

Ein drittes Scheitern in Folge wäre ein sportliches Fiasko. Trainer Gattuso sagt offen, wie viel für ihn auf dem Spiel steht: Passiert dies, werde er «weit weg» gehen.