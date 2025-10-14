Japan gelingt historischer Sieg über Brasilien

Japan kommt im Testspiel gegen Brasilien zu einem Prestigesieg. Die Asiaten feiern im Duell der beiden bereits für die WM 2026 qualifizierten Mannschaften in Tokio einen 3:2-Erfolg.
Den ersten Sieg überhaupt von Japans Nationalmannschaft gegen den Rekordweltmeister im 14. Versuch sichern Takumi Minamino, Keito Nakamura und Ayase Ueda nach der Pause. Die Brasilianer führen nach den ersten 45 Minuten durch Tore von Paulo Henrique und Gabriel Martinelli 2:0.
Für den seit Mai im Amt stehenden Carlo Ancelotti ist es die zweite Niederlage als Nationaltrainer Brasiliens nach dem 0:1 in der WM-Qualifikation in Bolivien. Vor vier Tagen überzeugten die Brasilianer mit dem 5:0 gegen Südkorea noch. Für das Spiel gegen Japan hat Ancelotti diverse personelle Veränderungen vorgenommen.
