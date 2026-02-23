DE
Debütierte in der Super League mit 15 Jahren
FCZ verleiht Eigengewächs in die Challenge League

Parfait Coulibaly wird den Rest der Saison beim FC Wil verbringen. Das teilt der FC Zürich am Montagnachmittag mit.
Publiziert: 15:26 Uhr
Parfait Coulibaly gab sein FCZ-Debüt in der Super League mit 15 Jahren.
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Zürich verleiht das 17-jährige Offensivtalent Parfait Coulibaly bis zum Ende der laufenden Saison in die Challenge League zum FC Wil.

Der Flügelspieler ist ein FCZ-Eigengewächs, das sämtliche Nachwuchsstufen seit den LetziKids durchlaufen hat. Am 24. November 2024 absolvierte Coulibaly als damals 15-Jähriger seine erste und bislang einzige Partie für die erste Mannschaft der Zürcher. Er ist bis heute der viertjüngste Spieler, der in der höchsten Schweizer Liga zum Einsatz kam.

