Mit nur gerade 15 Jahren feiert Parfait Coulibaly am Sonntag bei der 1:4-Klatsche des FCZ sein Debüt. In die Top-3 der jüngsten Super-League-Spieler reichts dem Zürcher Jungspund aber trotzdem nicht.

1 Sascha Studer – 15 Jahre, 6 Monate und 18 Tage

Sein Rekord hält mittlerweile bereits über 16 Jahre: Im Alter von nur gerade 15 Jahren, 6 Monaten und 29 Tagen feiert Sascha Studer im Tor des FC Aarau sein Profi-Debüt gegen den FC Sion (1:1). Über Winterthur wird er später zum deutschen Drittligisten (heute Regionalliga) verliehen, bevor er sich Mansfield Town in der vierten englischen Liga anschliesst. Im Alter von 23 Jahren beschliesst der gelernte Kaufmann sein Karriereende, arbeitet später als Finanzberater, Fitnesstrainer, Immobilienmakler und mittlerweile als Autoverkäufer im Aargau.

2 Endogan Adili – 15 Jahre, 9 Monate und 10 Tage

Mit seinem Treffer am 13. Mai 2010 im Aarauer Brügglifeld schoss sich Endogan Adili zum jüngsten Torschützen aller höchsten Ligen Europas – und dort thront der ehemalige GC-Junior bis heute. Nach seinem frühen GC-Debüt wechselt der schweizerisch-türkische Doppelbürger zu Basel und von dort weiter zu Galatasaray Istanbul. Vier Jahre lang steht er am Bosporus unter Vertrag, letztlich aber absolviert er kein einziges Pflichtspiel – auch wegen zwei Kreuzbandrissen. Über Kosova und Yuventus gelangt Adili schliesslich zum FC Thalwil, wo er in der 2. Liga mittlerweile Captain ist. Dazu amtet er als Cheftrainer der FCZ-U12.

3 Marvin Akahomen – 15 Jahre, 9 Monate und 15 Tage

Im April 2023 feiert der damals 15-jährige Marvin Akahomen beim 4:1-Sieg des FC Basel gegen den FC Winterthur sein Debüt. Die ganz grossen Spuren hat der 17-Jährige bis heute noch nicht. Gut möglich, dass sich das aber noch ändert. Im Oktober schaffte er es auf die 60-köpfige Liste der talentiertesten Spieler der Welt, die der englische «Guardian» veröffentlicht hat. Für das Fanionteam des FCB absolvierte der Schweizer U-Internationale vier Pflichtspiele, darunter eins in dieser Saison. Mehrheitlich läuft er aber in der U21 der Bebbi auf.

4 Parfait Coulibaly – 15 Jahre, 10 Monate und 7 Tage

«Er hat Talent und ‹Grinta›, diesen gewissen Hunger. Ob er spielt, liegt an ihm», sagte FCZ-Coach Ricardo Moniz bereits Anfang November zum möglichen Debüt des jungen Parfait Coulibaly. Etwas mehr als zwei Wochen darauf kommt das Zürcher Sturm-Juwel zu seinem Debüt im FCZ-Dress, absolviert seine ersten zwölf Minuten. Damit reiht sich Coulibaly auf Rang vier der jüngsten Super-League-Spieler aller Zeiten ein – ist dabei aber der erste Spieler mit Jahrgang 2009, der in der höchsten Schweizer Liga debütiert.

5 Diogo Monteiro – 16 Jahre, 1 Monat und 06 Tage

Beim 2:1-Sieg gegen den FC Basel feiert Servette-Vertediger Diogo Monteiro seine Premiere in der Beletage des Schweizer Fussballs. Seither ist es ruhig geworden um den in Genf geborenen portugiesisch-schweizerischen Doppelbürger. Grund? Er kickt seit Sommer 2023 auf der Insel in der U21 von Leeds United. In dieser Saison absolvierte Monteiro, der mittlerweile für die portugiesischen U-Teams aufläuft, nur zwei Spiele in der Premier League 2. Ende September verletzte er sich am Schlüsselbein und ist nach einer Verletzung auf dem Weg zurück auf den Platz.

6 Michael Lang – 16 Jahre, 3 Monate und 16 Tage

Sein Name bedarf wohl keiner Erklärung mehr. 31 Länderspiele absolvierte Michael Lang, 336-mal lief er in der Schweizer Super League auf. Seinen Anfang nahm alles Ende Mai 2007, als er mit dem FC St. Gallen gegen den FC Aarau sein Debüt feierte. Nach einem unschönen Ende in Basel arbeitet Michael Lang nun im Büro des FC Wil. Bei den Abtestädtern wird derzeit in die Rolle des Sportchefs eingearbeitet. Ab nächstem Sommer soll er den Job dann ganz von Jan Breitenmoser übernehmen.

7 Dimitri Oberlin – 16 Jahre, 7 Monate und 21 Tage

Von seinem Sprint im September 2017 dürfte bis heute noch manch ein FCB-Fan träumen. Wie eine Rakete flitzte Dimitri Oberlin im September 2017 über den Rasen des Basler St. Jakobparks, schoss das 2:0 gegen Benfica Lissabon, war Mann der Stunde. Seine Leistungen konnte der 26-Jährige nie bestätigen. Es folgen Wechsel nach Italien, Belgien, zu Bayern II, Servette, Thun und zuletzt Adanaspor. Seit August diesen Jahres stürmt er für Sepsi OSK aus der ersten rumänischen Liga.

8 Almen Abdi – 16 Jahre, 8 Monate und 25 Tage

Mitte November verriet Nati-Debütant Miro Muheim, dass als Kind sein erstes FCZ-Trikot mit dem Namen Almen Abdi beflockt war. Abdi war damals Publikumsliebling in der Limmatstadt, absolvierte 132 Super-League-Spiele und holte drei Meistertitel und einen Cupsieg. Nach einem unschönen Ende wechselte er zu Le Mans und später zu Udinese. Via Watford ging es später zu Sheffield Wednesday. Dort liess er seine Karriere in der englischen Championship ausklingen. Heute hat Abdi seine eigene Immobilienfirma und ist zudem als Experte bei Blue Sport zu sehen.

9 Rolf Feltscher – 16 Jahre, 9 Monate und 17 Tage

Seine Karriere liest sich wie ein Reiseführer. Drei Jahre nach seinem Debüt bei GC im Juli 2007 gegen den FC St. Gallen wechselte der in Bülach geborene Venezolaner nach Parma. Nach mehreren Stationen in Italien wechselte er zu Lausanne-Sport und dort weiter zum MSV Duisburg. Später lief er für die Spanier Getafe und Saragossa auf. Über Cardiff gelangte er zu LA Galaxy und von dort dann zu den Würzburger Kickers. Nach drei Jahren beim MSV Duisburg ist Feltscher seit diesem Sommer ohne Vertrag. Dass der 34-Jährige eine Fortsetzung seiner Profikarriere noch nicht ganz aufgegeben hat, beweist ein Blick auf sein Instagram-Profil. Neben Tanz-Videos mit seiner Tochter ist der Aussenverteidiger immer wieder muskelgestählt im Fitnesscenter zu sehen.

10 Ivan Parra – 16 Jahre, 9 Monate und 17 Tage

Den Namen Ivan Parra dürfte nur den härtesten Kennern des Schweizer Fussballs etwas sagen. Im vergangenen Mai kam der junge Flügelflitzer zu seinem achtminütigen Debüt. Seither war der Schweiz-Spanier nicht mehr in der Super League zu sehen. Mit regelmässigen Einsätzen in der U21 der Waadtländer will sich Parra langsam (wieder) an die erste Mannschaft herantasten.

Die Rangliste seit 1933 Übrigens: Diese Top-10 ist nur seit dem Start der Super League auf die Saison 2003/2004 hin. Erweitert man den Zeitrahmen auf die Saison 1931/1932 (Gründung Nationalliga), sieht die Top-10 folgendermassen aus: Johann Vogel – 22.07.1992, Alter: 15 Jahre, 4 Monate, 14 Tage Sascha Studer – 01.04.2007, Alter: 15 Jahre, 6 Monate, 29 Tage Endogan Adili – 13.05.2010, Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 10 Tage Marvin Akahomen – 30.04.2023, Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 25 Tage René Hasler – 12.04.1964, Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 25 Tage Parfait Coulibaly – 24.11.2024, Alter: 15 Jahre, 10 Monate, 7 Tage Vincenzo Zinnà – 05.07.1997, Alter: 15 Jahre, 10 Monate, 9 Tage Alain Walder – 20.08.1983, Alter: 15 Jahre, 11 Monate, 11 Tage Philipp Meyer – 18.09.1996, Alter: 16 Jahre, 2 Tage Johan Vonlanthen – 24.02.2002, Alter: 16 Jahre, 23 Tage Quelle: Transfermarkt.ch Übrigens: Diese Top-10 ist nur seit dem Start der Super League auf die Saison 2003/2004 hin. Erweitert man den Zeitrahmen auf die Saison 1931/1932 (Gründung Nationalliga), sieht die Top-10 folgendermassen aus: Johann Vogel – 22.07.1992, Alter: 15 Jahre, 4 Monate, 14 Tage Sascha Studer – 01.04.2007, Alter: 15 Jahre, 6 Monate, 29 Tage Endogan Adili – 13.05.2010, Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 10 Tage Marvin Akahomen – 30.04.2023, Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 25 Tage René Hasler – 12.04.1964, Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 25 Tage Parfait Coulibaly – 24.11.2024, Alter: 15 Jahre, 10 Monate, 7 Tage Vincenzo Zinnà – 05.07.1997, Alter: 15 Jahre, 10 Monate, 9 Tage Alain Walder – 20.08.1983, Alter: 15 Jahre, 11 Monate, 11 Tage Philipp Meyer – 18.09.1996, Alter: 16 Jahre, 2 Tage Johan Vonlanthen – 24.02.2002, Alter: 16 Jahre, 23 Tage Quelle: Transfermarkt.ch Mehr

