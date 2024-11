1/6 Xherdan Shaqiri erzielt gegen Servette (3:1) seine ersten Tore im Joggeli seit Mai 2012. Foto: Urs Lindt

Auf einen Blick Shaqiri führt Topskorerliste an und ist bester Vorlagengeber der Liga

Erster Hattrick auf Klubebene in seinem 488. Profi-Spiel

Lucas Werder Reporter Fussball

Topskorer der Liga

Nach seinen ersten elf Einsätzen hat Shaqiri schon zwölf Skorerpunkte (fünf Tore, sieben Vorlagen) auf dem Konto. Damit führt er die Topskorerliste vor Teamkollege Benié Traoré an, obwohl Shaqiri erst am 5. Spieltag sein FCB-Comeback feierte. Im Schnitt kommt der Basler Spielmacher so auf eine Torbeteiligung pro 63 Einsatzminuten. Mit seinen sieben Assists ist er auch der beste Vorlagengeber der Liga. Bemerkenswert: Allein in den letzten fünf Spielen hat Shaqiri elf Skorerpunkte (!) gesammelt.

Freistoss-Dutzend ist voll

Sein Tor zum 1:0 ist der zwölfte Freistoss-Treffer seiner Karriere. Vier davon hat Shaqiri für den FC Basel erzielt. Neben dem Basler haben in dieser Saison nur Aleksandar Stankovic (Luzern) und Miroslav Stevanovic (Servette) einen Freistoss direkt verwandelt.

Distanz-König

Sein Freistoss-Tor ist gleichzeitig auch bereits sein dritter Treffer von ausserhalb des Strafraums. Die anderen beiden sind Shaqiri beim 6:1 gegen Winterthur gelungen. Auf einen solchen Wert kommt kein anderer Spieler in der Super League. Luzerns Pius Dorn (2) ist der einzige Profi, der mehr als einmal aus der Distanz erfolgreich gewesen ist.

Erster Hattrick auf Klubebene

Gegen Servette (3:1) gelingt Shaqiri in seinem 488. Profi-Spiel zum ersten Mal überhaupt ein Hattrick. In 125 Länderspielen ist ihm dieses Kunststück dagegen gleich zweimal gelungen (2011 gegen Bulgarien & 2014 gegen Honduras). Auch Doppelpacks schnürt der Mittelfeldspieler nicht häufig. In all seinen Spielen für den FCB, Bayern München, Inter Mailand, Stoke City, Liverpool, Olympique Lyon und Chicago hat er nur insgesamt zehnmal doppelt getroffen – das letzte Mal Ende Oktober gegen Winterthur.

Seltener Penalty-Fehlschuss

Weil Shaqiri den Nachschuss zum 2:1 im Tor unterbringt, bleibt sein Penaltyfehlschuss gegen Servette-Goalie Jérémy Frick ohne Folgen. Der FCB-Star wird sich darum auch kaum gross darüber ärgern, dass erst zum zweiten Mal in seiner Karriere ein verschossener Penalty in seiner Statistik steht. Insgesamt ist Shaqiri 17 Mal vom Punkt angelaufen und hat 15 Mal getroffen. 2018 scheiterte er für Stoke City an Swansea-Keeper Lukasz Fabianski.

