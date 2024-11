1/5 Der FCB steht nach der 15. Runde auf Platz 1 der Super League. Foto: keystone-sda.ch

Lucas Werder Reporter Fussball

Zum ersten Mal seit Dezember 2021 steht der FC Basel nach einem kompletten Spieltag wieder zuoberst in der Tabelle. Es ist die logische Konsequenz einer Super-League-Saison, in der gefühlt jedes Wochenende ein anderes Team von der Spitze grüsst und die Basler mit sechs Siegen aus sieben Spielen das mit Abstand konstanteste Team sind.

Die tolle FCB-Serie ist das Resultat der guten Arbeit, welche die Verantwortlichen in Basel in den letzten Monaten geleistet haben. Jetzt aber bereits von einer Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz zu träumen, wäre falsch.

Man darf sich von der tollen Basler Serie nicht täuschen lassen. Zweimal Winterthur, YB und Yverdon – alles Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Der Sieg gegen Servette ist der erste überhaupt gegen ein Team, das zum Zeitpunkt des Duells auf einem der ersten vier Tabellenplätze rangierte. Und dieser kommt am Ende doch auch etwas glücklich zustande.

Das weiss auch Fabio Celestini. «Wir haben noch viel zu verbessern», so der FCB-Trainer nach dem 3:1-Sieg gegen Servette. Wie schnell sich alles wieder ändern kann, weiss Celestini selbst am besten. Als der Lausanner vor einem Jahr beim FCB anheuerte, stand der Klub noch am anderen Ende der Tabelle und zitterte vor dem Abstieg.