Ein Cousin von FCZ-Spieler Valon Berisha ist bei einem Unfall in Österreich ums Leben gekommen. Der Kosovare musste gemäss Klubangaben die Tragödie mitansehen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Trauer beim FC Zürich. Wie der Super-Ligist am Montagvormittag mitteilt, ist ein naher Angehöriger von Mittelfeldspieler Valon Berisha (33) bei einem Unfall in Österreich tödlich verunglückt.

«Valon Berisha war selbst nicht in den Unfall involviert, musste das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben», schreibt der FCZ im Statement. «In dieser ausserordentlich belastenden Situation gilt unsere aufrichtige Anteilnahme der Familie und allen Angehörigen.»

Später schreibt «Krone», dass es sich beim Verstorbenen um den Cousin von Berisha handelt. Dieser sei mit einem Lieferwagen unterwegs gewesen. Valon Berisha fuhr direkt vor dem Unfallwagen. Er hielt sofort an, leistete gemeinsam mit anderen Unfallzeugen Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Winter-Neuzugang Berisha (von LASK) stand am Samstag beim 2:1-Sieg im Zürcher Derby erstmals in der FCZ-Startelf, er wurde nach 66 Minuten ausgewechselt. «Der FC Zürich steht Valon Berisha in dieser schweren Zeit eng zur Seite und unterstützt ihn in jeder Hinsicht.»