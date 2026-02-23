DE
FR
Abonnieren

«Er musste es miterleben»
Cousin von FCZ-Profi kommt bei Unfall ums Leben

Ein Cousin von FCZ-Spieler Valon Berisha ist bei einem Unfall in Österreich ums Leben gekommen. Der Kosovare musste gemäss Klubangaben die Tragödie mitansehen.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/2
FCZ-Spieler Valon Berisha trauert um einen nahen Angehörigen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Trauer beim FC Zürich. Wie der Super-Ligist am Montagvormittag mitteilt, ist ein naher Angehöriger von Mittelfeldspieler Valon Berisha (33) bei einem Unfall in Österreich tödlich verunglückt.

«Valon Berisha war selbst nicht in den Unfall involviert, musste das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben», schreibt der FCZ im Statement. «In dieser ausserordentlich belastenden Situation gilt unsere aufrichtige Anteilnahme der Familie und allen Angehörigen.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Später schreibt «Krone», dass es sich beim Verstorbenen um den Cousin von Berisha handelt. Dieser sei mit einem Lieferwagen unterwegs gewesen. Valon Berisha fuhr direkt vor dem Unfallwagen. Er hielt sofort an, leistete gemeinsam mit anderen Unfallzeugen Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Winter-Neuzugang Berisha (von LASK) stand am Samstag beim 2:1-Sieg im Zürcher Derby erstmals in der FCZ-Startelf, er wurde nach 66 Minuten ausgewechselt. «Der FC Zürich steht Valon Berisha in dieser schweren Zeit eng zur Seite und unterstützt ihn in jeder Hinsicht.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich