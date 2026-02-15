Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Einer kratzt in diesem Spiel an der Bestnote: Youngster Ethan Meichtry. Dieser darf wieder einmal von Beginn weg ran und ist der Mann auf dem Platz, der am meisten Energie reinbringt. Dafür belohnt er sich mit dem Siegtor gleich selber. Ebenfalls stark: Sein Partner im offensiven Mittelfeld, Matoshi. Nicht ganz so dominant ist für einmal Vizecaptain Bertone. Aber wer eine solche bissige und solide Abwehr hinter sich hat, kann sich das erlauben.Thun

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Meichtry bis 64., Labeau bis 76., Matoshi bis 76., Rastoder bis 76., Bürki bis 87. Minute.

Reichmuth ab 64., Dursun ab 76., Rupp ab 76., Gutbub ab 76., Franke ab 87. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Die beiden des Platzes verwiesenen Sittener machen eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Vor allem im Mittelfeld Diack, der nicht oft von Beginn an spielt. Aber Notbremsen, wenn auch keine sehr ruppigen, ziehen die Noten herunter. Dass der Ball vor der ersten Roten gegen Sow ziemlich sicher draussen ist, ist dabei eine andere Frage. Dieses Fass wird nicht in diesem Notenartikel geöffnet. In der Sturmspitze erhält wie immer Nivokazi das Vertrauen von Tholot, das er diesmal aber nicht zurückzahlen kann. Harmloser Auftritt. Youngster Boteli scharrt wohl schon mit den Hufen. Weil Sion mit dem Leader grösstenteils mithält, gibts auch viele genügende Noten. Speziell für Racioppi aufgrund seiner Paraden – und der Showeinlage nach einer Bogenlampe kurz vor Schluss.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Nivokazi bis 71., Chipperfield bis 71., Berdayes bis 85., Kabacalman 85., Chouaref bis 85. Minute.

Surdez ab 71., Kukembila ab 71., Kololli ab 85., Llukes ab 85., Boteli ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos