Super-League-Baustellen zum Start in die Vorbereitung Mehrere Teams haben noch nicht einmal einen Trainer

Am Montag startet der FC Zürich als erster Klub in die Vorbereitung auf die neue Saison mit einem neuen Coach. Andere Vereine wissen noch gar nicht, wer ihr Team in die neue Spielzeit führen wird.

Publiziert: vor 20 Minuten