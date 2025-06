Adrian Ursea: «Oui, il y a eu des contacts avec le LS»

Adrien Ursea est le nouvel entraîneur d'Yverdon Sport. Photo: Yverdon Sport FC - Lado

Matthias Davet Journaliste Blick

Adrian Ursea a été obligé d'écourter ses vacances. Ce mercredi matin encore, l'entraîneur profitait du beau temps dans le sud de la France, à Nice. En cette fin d'après-midi, il était toutefois devant un ordinateur pour répondre aux différentes questions des journalistes. Car, entre-deux, le Suisso-Roumain a été officialisé comme le nouvel homme fort d'Yverdon Sport et a donc dû sauter dans un avion pour rejoindre le Nord vaudois.

Dans un premier temps, Adrian Ursea a tenu à remercier Étoile Carouge, son désormais ancien club. «Les dirigeants ont compris mon désir de rejoindre un endroit avec un projet tout aussi important, développe-t-il. À Yverdon, j'ai l'occasion d'en embrasser un tout aussi excitant, mais avec des possibilités un poil meilleures pour grandir.»

Après avoir amené la formation genevoise à la troisième place de Challenge League l'année dernière, c'est donc un nouveau club de deuxième division qu'Adrian Ursea a souhaité reprendre. «Il y a ici un vrai traumatisme, explique-t-il à propos de la relégation. Il faut faire un état des lieux et voir sur quoi on peut poser les bases.». La durée du contrat de l'ex-entraîneur de l'OGC Nice est de trois ans.

9 joueurs étrangers maximum

Pour cet état des lieux, Adrian Ursea explique que «tout n'était pas faux»: «Il va falloir analyser ce sur quoi on peut s'appuyer et ce qu'il faudra jeter», ajoute-t-il. Au-delà des infrastructures, la thématique de l'effectif est également importante du côté d'Yverdon Sport. Pour le moment, seuls les trois joueurs prêtés sans option d'achat, à savoir Mateusz Legowski, Dion Kacuri et Fodé Sylla, sont certains de ne plus faire partie de l'aventure. «Pour le reste, on a un chantier, promet le technicien. Il va falloir faire une bonne analyse, en sachant que nous devons nous soumettre à un nouveau règlement, avec 9 joueurs étrangers au maximum.»

À la question de savoir si Adrian Ursea compte rapatrier quelques joueurs de Carouge avec qui il a vécu une belle épopée, le coach précise que ce n'est pas d'actualité. «La priorité est aux joueurs d'Yverdon Sport et ce n'est que par la suite qu'on va aller regarder à droite et à gauche lors du mercato.» Important, pour bâtir un projet.

Sur les traces de Lucien Favre

D'ailleurs, c'est finalement dans le Nord vaudois que l'entraîneur de 57 ans a atterri, alors que des bruits faisaient également part d'un intérêt insistant du Lausanne-Sport – qui pourrait voir Ludovic Magnin s'en aller à Bâle. «Oui, il y a eu des contacts avec le LS», dévoile Adrian Ursea. Ceux-ci étaient toutefois un peu trop tardifs au goût du technicien. «Le temps n'allait pas être suffisant tandis que je suis en contact depuis plus longtemps avec Jamie Welch (ndlr: le président d'YS), qui a su ne pas lâcher le morceau. J'ai toujours aimé aller dans des endroits où j'étais à l'aise avec les gens et j'ai senti ce feeling particulier ici.»

À Yverdon, le Suisso-Roumain va suivre les pas de son illustre mentor, Lucien Favre. «Mais je n'ai pas osé lui demander son avis, sourit-il. Je suis assez grand pour aller chercher des informations de mon côté. J'aimerais bien réaliser ici ce que lui a fait à l'époque.» Pour cela, remonter rapidement en Super League pourrait être un bon début.