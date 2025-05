Yverdon retrouve la Challenge League deux ans après

Paul Bernardoni et Anthony Sauthier ont dû accepter la dure réalité: Yverdon Sport jouera en Challenge League la saison prochaine. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il faut croire que l'Histoire, avec un grand H, est ainsi écrite: jamais Yverdon Sport ne s'est maintenu deux saisons de suite en première division, série en cours. Paolo Tramezzani avait l'occasion de faire mentir cette statistique ce printemps, mais la réalité est qu'Yverdon Sport, comme en 2001 sous la direction de Philippe Perret, va retrouver la deuxième division du football suisse, en l'occurrence la Challenge League. Pour l'heure, en attendant une éventuelle remontée, Yverdon en restera à six saisons dans l'élite depuis la première en 1993 avec Bernard Challandes.

Le scénario redouté s'est produit

Car oui, ce jeudi soir, malgré sa belle victoire face à Zurich, YS n'a pas eu le temps ni le droit de rêver. Winterthour face à Sion (score final 2-0) et GC face à Saint-Gall (score final 2-0) ont tous deux rapidement mené au score face à leur adversaire respectif et le scénario tant redouté par YS s'est produit: les trois équipes qui ne jouaient plus rien se sont toutes inclinées, ce qui condamnait de facto YS à la chute. Un véritable fiasco sportif pour une équipe ambitieuse et qui espérait, en allant chiper Antonio Marchesano à Zurich cet hiver, avoir consenti à l'effort financier nécessaire pour franchir un palier et se sauver le plus tranquillement possible. La froide réalité est qu'Yverdon est relégué ce jeudi soir, loin du scénario de départ.

«Ne baissez pas la tête et n'oubliez pas cher public, tout ce que l'on a accompli en deux ans. Ce n'est qu'un au revoir», a dit le speaker du Stade municipal une fois le match terminé, pour tenter de panser un peu les plaies de cette relégation forcément douloureuse.

Le penalty de Winterthour fait très mal

Les Yverdonnois n'ont aucun regret à tirer de ce jeudi, eux qui ont battu Zurich 3-2 grâce à des réussites de Christian Marques (44e), William Le Pogam (53e) et Hugo Komano (58e), Damienus Reverson réduisant l'écart pour rien à la 85e (3-1) et dans les arrêts de jeu (3-2). Mais les Nord-Vaudois regretteront longtemps leur dernier match à l'extérieur, celui où ils menaient 2-0 à Winterthour avant d'être rejoints à la dernière seconde sur un penalty largement contestable.... et très largement contesté. C'est cette décision-là qui envoie YS en Challenge League, de même que tous les points perdus en route depuis plusieurs semaines, notamment face à Sion (extérieur et domicile) et Lucerne à la maison, pour ne citer que ces trois matches-là.

Les supporters d'Yverdon Sport avaient convoqué les esprits de la grande histoire de leur club. Photo: keystone-sda.ch

Voilà donc YS relégué, au terme d'une soirée plutôt agréable pour son public, en tout cas ceux qui n'avaient pas d'alertes sur leur téléphone et ignoraient donc ce qui se passait au Letzigrund et à la Schützenwiese. Ce n'était évidemment pas le cas de tout le monde, et notamment pas du Kop 14, lequel a compris dès la 70e que tout espoir s'était envolé et qui prenait congé de la Super League avec quelques chants ironiques. Quand auront-ils l'occasion de voyager à nouveau au Parc Saint-Jacques et au Wankdorf? D'ici quelques semaines, ils devront se contenter de la Maladière et de la Pontaise, deux stades qu'ils espéraient ne jamais revoir, sinon en Super League.

Jamie Welch, le propriétaire d'YS, avait encore le sourire avant le coup d'envoi. Que va-t-il faire de son club désormais? Photo: keystone-sda.ch

La grande question du côté d'Yverdon Sport, une fois que la déception de la relégation sera digérée, sera bien sûr la suivante: que va faire Jamie Welch de son club? Le propriétaire américain est là pour faire du trading, pas par amour de la ville et de ses habitants, et il ne pourra pas faire des coups à la Kevin Carlos en Challenge League, ou moins facilement. Va-t-il mettre son club en vente? Ou, dans le pire des scénarios, le laisser tomber rapidement?

Quel chemin va prendre Yverdon Sport?

Ce scénario-là paraît tout de même improbable, et représenteait un sacré coup dur pour la région et les amoureux du club, mais le propriétaire devra de toute façon prendre la parole assez vite, ne serait-ce que pour rassurer cette fameuse communauté, celle que son «président du football» Jeffrey Saunders et lui disent vouloir soigner. Le peuple yverdonnois attend des réponses des dirigeants américains. Celle qu'il préférerait entendre serait bien sûr qu'Yverdon va rebâtir une équipe capable de remonter rapidement en Super League, comme INEOS l'a fait à Lausanne en chutant deux fois et en se relevant à chaque fois. Quel chemin va prendre Yverdon Sport?