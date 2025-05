Les investisseurs américains restent à Yverdon, mais…

Jamie Welch va rester à Yverdon. Photo: keystone-sda.ch

Sans doute que pour leur deuxième année à la tête d'Yverdon Sport, les investisseurs américains auraient imaginé une autre fin de saison qu'une relégation de leur club en Challenge League. Pourtant, YS, malgré sa victoire jeudi dernier contre le FC Zurich, a chuté en deuxième division.

Forcément, Yverdon est désormais moins attrayant pour faire de l'argent dans le monde du football – un objectif que ne cachait pas Jamie Welch à son arrivée chez les Nord-Vaudois. De là à quitter le navire? Non. Ce lundi matin, le président et propriétaire du club a annoncé dans un communiqué qu'il restait en place. «Malgré cette période délicate, ma détermination reste entière, peut-on y lire. L’ambition que je porte pour Yverdon Sport FC demeure inchangée.»

Cette ambition se matérialise par plusieurs objectifs concrets: «Bâtir un projet sportif solide, structuré et ambitieux, avec pour objectif de permettre à nos équipes masculine et féminine de retrouver la Super League dès la saison 2026–2027.» La promotion la saison prochaine est donc le but déjà annoncé d'Yverdon.

Si dans le communiqué, Jamie Welch écrit qu'il «assume pleinement la part de responsabilité qui nous revient collectivement dans cet échec», il explique aussi qu'un «examen approfondi de notre département sportif a été lancé. Cette démarche est toujours en cours et s’étend à l’ensemble de notre projet footballistique. Nous analysons avec exigence et transparence les éléments qui ont fait défaut, dans le but de poser les fondations solides d’un renouveau durable.» Certains postes, même très hauts placés, sont-ils menacés au sein du club nord-vaudois et des têtes vont-elles tomber?