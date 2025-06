Fazit zur Pressekonferenz

Der Punkt, den die Fans wohl am meisten interessiert, wird nur kurz behandelt. Aktuell steht GC ohne Trainer da. Der neue Sportchef Alain Sutter sagt: «Wir haben uns mit Tomas geeinigt, dass er in die Heimat fährt und wir uns diese Woche dann kurzschliessen.» Auch schliesst er eine Rückkehr von Oral nach Zürich aber nicht aus. «Es kann sein, dass Tomas nächste Saison Trainer ist. Er hat bei mir einen nachhaltig guten Eindruck hinterlassen», so Sutter.

Neben Sutter gibt es bei GC ein weiteres neues Gesicht. Christoph Urech ist neuer Chief Business Operator und verstärkt die Führungsstruktur bei GC. Vor seinem Engagement bei den Zürchern war er beim FC Thun im Verwaltungsrat. «Die grösste Nebensache des Fussballs ist der Kommerz. Ich möchte Impulse eingeben, die lokalen Gegebenheiten einbinden und möglichst viele Sachen in die Tat umsetzen», definiert Urech seine Rolle.

Harald Gärtner betont in der Pressekonferenz, dass LA einen langen Atem für die Zusammenarbeit beweist. Auch bei einem Abstieg wären die Investoren da gewesen. «Wir wussten, dass wir Zeit brauchen. Wir haben immer von mehreren Transferperioden gesprochen. Wir wollen aber ganz klar sehen, dass es nach vorne geht», sagt Gärtner.