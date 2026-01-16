Zum Start in die Rückrunde empfängt YB am Samstagabend Lausanne (20.30 Uhr). Gegen die Waadtländer haben die Berner in der Super-League-Geschichte noch praktisch kein Heimspiel verloren. Aber da ist noch etwas Empfindliches vom Herbst in den Köpfen.

Darum gehts YB hat in Öffentlichkeitsarbeit vor Rückrunden-Auftakt geglänzt

Das sagen die Spieler zur geplanten Lausanne-Rache

Edimilson Fernandes ist wieder da – und sagt, wie es ihm geht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Es war eine richtige YB-Medienkonferenz. Professionell. Ausführlich. Mit der Erfüllung individueller Wünsche. Die Ehre gaben sich: VR-Präsident Marcel Brülhart zum Thema neuer Hauptsponsor (siehe «neben dem Platz»), Chief Sports Christoph Spycher und Trainer Gerardo Seoane für den Ausblick auf die neue Saison (siehe «Gesagt ist gesagt»), die Spieler Christian Fassnacht, Gregory Wüthrich, Marvin Keller und Edimilson Fernandes (siehe «Die grosse Frage» sowie «Aufgepasst auf») und als Sahnehäubchen der grösste Neuzugang in der Geschichte des YB-Frauenteams, Nati-Star Ramona Bachmann. Dauer der ganzen Sause (inklusive tollem Pasta-Buffet): gut vier Stunden. Stark! Besser als das auf dem Platz in der Vorrunde, die YB nach dem Sieg von Sion im Nachholspiel gegen Winterthur auf Platz sechs (und nicht fünf, wie alle sagten) abgeschlossen hat.

Die grosse Frage

Zum ersten Mal seit der 0:5-Klatsche vom vergangenen Oktober trifft YB wieder auf Lausanne. Sinnen die Spieler nach Rache? «Ja, diese empfindliche Niederlage ist sicher noch in unseren Köpfen», sagt Goalie Marvin Keller gegenüber Blick. «Wir wollen uns vor unseren Fans revanchieren», so Keller weiter. Christian Fassnacht will derweil nicht von Rache reden, sagt aber: «Irgendwo in einem ist das noch und man kann es jetzt hervorholen, um diese Extra-Motivation an den Tag zu legen.» Gregory Wüthrich hat das 0:5 ebenfalls noch im Kopf, will aber eine Reaktion auf die ganze Hinrunde zeigen: «Wir brennen aber nicht nur wegen dieses Resultats, wir wollen grundsätzlich zeigen, was in unserer Mannschaft steckt. Wir sind topmotiviert.»

1:53 Gregory Wüthrich klärt auf: Das will YB in der Rückrunde verbessern

Gesagt ist gesagt

«Wir werden ganz sicher lange mit Gerry zusammenarbeiten», sagt Chief Sports Christoph Spycher als Quintessenz des Fragenkomplexes zum Coach, der ja mittlerweile den schlechteren Punkteschnitt als Vorgänger Giorgio Contini aufweist. Es tönt wie eine Drohung. Und ebenso wie eine Garantie, in keinem Fall mehr einen voreiligen Trainerwechsel vorzunehmen. Denn mittlerweile ist man bei YB zur Erkenntnis gekommen, dass die eine oder andere Entlassung voreilig war. Vor allem jene von Raphael Wicky Anfang März 2024.

Mögliche Aufstellung

Keller; Andrews, Wüthrich, Benito, Smith; Fernandes, Lauper; Fassnacht, Sanches, Virginius; Bedia.

Wer fehlt?

Hadjam, Colley, Conte (verletzt). Janko, Raveloson (gesperrt).

Jaouen Hadjam hat sich im Afrika-Cup im zweiten Gruppenspiel von Algerien gegen Burkina Faso doch viel schwerer verletzt als zuerst angenommen. Zuerst hofften die Nordafrikaner, den Linksverteidiger in der K.o.-Runde noch einsetzen zu können. Dann reiste er nach einer erneuten Diagnose doch in die Schweiz zurück, wo am linken Sprunggelenk eine Syndesmoseverletzung diagnostiziert wurde, die operativ behandelt werden musste. Er fällt rund drei Monate aus.

Neben dem Platz

YB hat einen neuen Hauptsponsor, juhui! Einen, bei dem es nicht immer wieder Fragen nach der Seriosität gibt wie beim aktuellen, der britischen Trading-Plattform Plus500. Dieser haftete der Geruch des Dubiosen an. Die französische Finanzaufsicht hat deshalb ein Ausstrahlungsverbot von YB-Spielen verhängt. Ab nächster Saison prangt der Name Yuh auf der Brust der Berner Spieler. Yuh ist eine Online-Bank und Tochter der Schweizer Bankengruppe Swissquote, die börsenkotiert ist und der Schweizer Finanzaufsicht unterliegt. Yuh wurde als Start-up vor viereinhalb Jahren gegründet hat bereits 380'000 Kunden.

Hast du gewusst, dass...

... YB in der Super-League-Geschichte seit 2003 erst ein Heimspiel gegen Lausanne verloren hat? Das war ein 1:3 im April 2012. Damals in der Startelf? Christoph Spycher als Linksverteidiger. Von den restlichen 16 Auftritten gab es 13 Siege und 3 Unentschieden.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Aufgepasst auf

Edimilson Fernandes ist back! Am Mittwoch hat der Walliser wieder voll mit dem Team trainiert. Seoane weiss eigentlich noch gar nicht, wie es ist, mit dem Mittelfeld-Metronom planen zu können, zog er sich doch im ersten Spiel unter dem Luzerner am 2. November (0:0 gegen Basel) eine schwere Muskel- und Sehnenverletzung an der Wade zu. Und nun? «Ich kann alles machen», sagt der Ex-Nationalspieler und strahlt. Alles? «Ja, absolut alles!» Nun gehts gegen Lausanne. Beim schmählichen 0:5 im Stade de la Tuiliére war Fernandes mit von der Partie gewesen. Was bedeutet dieser Gegner im Anbetracht dieses Spiels im Waadtland? «Dass wir uns unbedingt revanchieren wollen!» Nur revanchieren? Dafür war dieses 0:5 doch fast zu demütigend – nicht? «Stimmt», sagt Edimilson. «Wir wollen Rache!»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach der Hinrunde:

Keller 4,1 Sanches 4,0 Fassnacht, Hadjam 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Nimmt Lausanne viel Schwung mit vom Auftaktsieg ins neue Jahr beim Auswärtsspiel in Genf? Der Erfolg im Derby hatte aufgrund mehrerer Pannen bei Servette (Platzverweis wegen Schwalbe, Ablenker ins eigene Tor) auch eine schmeichelhafte Seite. Das sagen die Beteiligten – hier erscheint das Lausanne-Inside.

1:36 Keller vor Lausanne-Spiel: «Natürlich ist die 0:5-Niederlage noch in unseren Köpfen»

20 Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr

Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr

So., Servette – FCZ, 14 Uhr

So., Basel – Sion, 16.30 Uhr

So., GC – Thun, 16.30 Uhr

2:43 «YB ist da, wo sie hingehören»: Diese Schlagzeile wünscht sich Fassnacht fürs Saisonende

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos