Alain Kunz Reporter Fussball

Mein Gott YB! Weil das 2:6 gegen GC resultatmässig ein Schock war und zu Hause passierte, waren die Noten vom Donnerstag ultratief. Hier ein klein wenig weniger. Weil die Berner gegen einen der ersten Herausforderer von Thun spielten und das auswärts. Doch wenn man genau hinschaut, ist die Leistung im Tessin sogar noch schlechter als jene im Wankdorf. Da hatte man aufgrund einer Vielzahl an Tormöglichkeiten auch nach dem 4:2 der Hoppers noch Chancen auf einen Punkt. Im Cornaredo eigentlich nie! Also, im Detail: Goalie Keller ist bei allen Toren machtlos und verhindert eine höhere Niederlage: 4. Er ist der einzige Genügende. Der Rest teilt sich munter die Zweier und Dreier. Besonders schlecht ist die Abwehr, einmal mehr. Von einer 2 sehen wir nur beim 17-jährigen Mambwa ab, auch wenn er wie seine Kollegen oft im Schilf steht. Die unsichtbaren Fassnacht und Bedia holen sich auch eine 2 – ebenso Joker Cordova.

Hinweis: Lauper bis 46., Virginius bis 46., Janko bis 60. (Rote Karte), Bedia bis 69., Sanches bis 69. Mambwa bis 75. Minute.

Zoukrou ab 46., Cordova ab 46. Minute. Males ab 69., Pech ab 69., Smith ab 75. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Starke Leistung des FC Lugano zum Jahresende. Die aber nicht aus dem Nichts kommt. Zum einen, weil die Ticinesi seit ihrem Monumental-Fehlstart die Nummer eins der Liga sind, hauchdünn vor Thun. Zum anderen, weil YB derzeit, so hart das klingen mag, kein Gradmesser ist. So reicht es für Goalie Amir Saipi bloss zur Arbeitslosennote 4. Denn der Schaffhauser muss selten eingreifen. Die überwiegende Mehrheit des Teams kriegt eine 5 für eine hochenergetische, konzentrierte, solidarische Leistung.

Die Ausnahmen: Uran Bislimi sieht man nicht allzu oft. In der Pause bringt dann Mattia Croci-Torti Ousmane Doumbia, um das 2:0 abzusichern, was vollauf gelingt. Der erhält übrigens keine Note, weil er nach 76 Minuten wieder runter muss. Mit einer Knieverletzung – eine Spätfolge des Rotfouls von Saidy Janko? Auch eine 4 gibts für den nicht speziell auffälligen Cimignani.

Hinweis: Bislimi bis 46., Steffen bis 69., Koutsias bis 76., Cimignani bis 85. Minute. Doumbia von 46. bis 76. Minute (zu kurz für eine Bewertung).

Dos Santos ab 69., Mahou ab 76., Kendouci ab 76., Cassano ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

