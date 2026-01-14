Die Young Boys werden ab Sommer 2026 von einer Bankengesellschaft unterstützt. Der Sponsoring-Vertrag läuft über vier Jahre.

Carlo Steiner Redaktor Sport

YB hat einen neuen Sponsor gefunden. Ab Sommer wird die Banking-Applikation Yuh zum Hauptpartner der Young Boys. Die Tochtergesellschaft der Bankengruppe Swissquote wird bei nationalen Wettbewerben auf der Brust der YB-Akteure zu sehen sein. Bei internationalen Spielen wird die Muttergesellschaft selbst der Trikotsponsor sein.

Die Parteien haben sich auf einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030 geeinigt.