YB hat einen neuen Sponsor gefunden. Ab Sommer wird die Banking-Applikation Yuh zum Hauptpartner der Young Boys. Die Tochtergesellschaft der Bankengruppe Swissquote wird bei nationalen Wettbewerben auf der Brust der YB-Akteure zu sehen sein. Bei internationalen Spielen wird die Muttergesellschaft selbst der Trikotsponsor sein.
Die Parteien haben sich auf einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030 geeinigt.
