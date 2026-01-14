DE
Ab Sommer auf dem Trikot
YB präsentiert neuen Hauptsponsor

Die Young Boys werden ab Sommer 2026 von einer Bankengesellschaft unterstützt. Der Sponsoring-Vertrag läuft über vier Jahre.
Publiziert: 12:38 Uhr
|
Aktualisiert: 12:39 Uhr
YB hat einen neuen Hauptsponsor.
Carlo Steiner

YB hat einen neuen Sponsor gefunden. Ab Sommer wird die Banking-Applikation Yuh zum Hauptpartner der Young Boys. Die Tochtergesellschaft der Bankengruppe Swissquote wird bei nationalen Wettbewerben auf der Brust der YB-Akteure zu sehen sein. Bei internationalen Spielen wird die Muttergesellschaft selbst der Trikotsponsor sein.

Die Parteien haben sich auf einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030 geeinigt. 

