Geschäftszahlen, Lizenz, Rechtsstreit – und Fussball. Rund um den FC Luzern ist gerade einiges los. Alles dazu im FCL-Inside.

Grösste Luzerner Erfolgsserie seit drei Jahren?

Ruben Dantas Fernandes ist aus Startelf nicht mehr wegzudenken

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Am Freitag hat der FCL seine Unterlagen fürs Lizenzierungsverfahren eingereicht. Und anders als in den Jahren zuvor sorgt die finanzielle Situation im Verwaltungsrat für keine Kopfschmerzen. «Der FCL ist im Moment selbsttragend», betont VR-Mitglied Daniel Britschgi im Rahmen einer Medienorientierung. Tatsächlich rechnet der Klub damit, dass man das laufende Geschäftsjahr, wie im Vorjahr, mit einem Gewinn abschliesst. Der FCL profitiert dabei vor allem im Merchandising-Bereich. Britschgi sieht da ein «starkes Wachstum». Unter dem Strich soll das strukturelle Defizit um weitere 1 bis 2 Millionen sinken. Letztes Jahr lag es noch bei 7,5 Millionen Franken.

Die grosse Frage

Setzt Oscar Kabwit (20) einen oben drauf? Allein im Februar hat der neue Publikumsliebling aus der DR Kongo bereits acht Skorerpunkte gesammelt. Nun kommt es zum letzten Spiel in diesem Monat. Und Kabwit will ihn bestmöglich abschliessen.

Gesagt ist gesagt

«Ich ziehe alle Hüte vor Mauro», schwärmt Mario Frick (51) über die Arbeit von Thun-Trainer Mauro Lustrinelli. Es sei eindrücklich, was die Berner Oberländer in dieser Saison auf den Platz bringen. Vorzeitig zum Meistertitel gratulieren will der Liechtensteiner aber trotzdem nicht.

Mögliche Aufstellung

Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Dantas Fernandes; Abe; Ferreira, Owusu, Di Giusto; Von Moos, Kabwit.

Wer fehlt?

Kevin Spadanuda, Mio Zimmermann (beide verletzt).

Neben dem Platz

Am Donnerstag ist es vor dem Bezirksgericht zum Showdown gekommen. Es ging dabei um die folgende Frage: Wurde Bernhard Alpstaeg zu Recht ein 25-Prozent-Anteil aus dem Aktienbuch gestrichen oder eben nicht? Es ist die Kernfrage im epischen Aktionärsstreit. Wer diese Frage für sich entscheiden kann, der geht als Sieger aus dem Machtkampf hervor. Ein Urteil gab es am Donnerstag noch nicht. Dieses dürfte erst in ein paar Tagen oder Wochen vorliegen.

Hast du gewusst, dass …

… Luzern bei einem Sieg erstmals seit drei Jahren wieder vier Siege in Serie schaffen würde? Die Serie von drei Siegen hintereinander ist die aktuell zweitlängste der Liga – hinter Gegner Thun. Die Berner Oberländer stehen bei neun in Serie!

Aufgepasst auf

Ruben Dantas Fernandes (22). Der Linksverteidiger ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Das hat er sich mit starken Leistungen redlich verdient. Das Luzerner Eigengewächs bleibt aber bodenständig. Zumal er weiss, wie es sich anfühlt, wenn man hinten anstehen und auf seine Chance warten muss. «Ich habe jetzt ein paar Spiele bestreiten können. Darüber bin ich glücklich. Das Wichtigste ist aber, dass es der Mannschaft gut geht und alle an einem Strick ziehen.» Auskunftsfreudiger ist dagegen Trainer Frick. «Ruben hat sich in seinem Defensivverhalten verbessert und vor allem ein Laufvolumen bekommen, das Freude macht.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Di Giusto 4,3 Owusu 4,2 Kabwit 4,1

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Leader Thun steht vor dem zehnten Sieg in Serie – und bangt um Youngster Meichtry.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

