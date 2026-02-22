Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

In Luzern wird gerade ein neuer Star geboren: Oscar Kabwit. Der Kongolese schiesst zwei Tore und bereitet ein Tor vor. In den letzten fünf Partien hat er dreimal mindestens zwei Skorerpunkte gesammelt. Er ist der Matchwinner in dieser Partie. Es ist aber fast die ganze Mannschaft die an diesem Sonntag abliefert. Allen voran die Aussenverteidiger Pius Dorn und Ruben Fernandes sind auf den Seiten unaufhaltsam und wirbeln die Basler Verteidigung Mal für Mal durcheinander. Auch die zentralen Mittelfeldspieler Tyron Owusu und Taisei Abe haben alles unter Kontrolle.

Nicht gross in Erscheinung tritt für einmal Matteo Di Giusto. Der Zauberfuss holt nicht einmal einen Skorerpunkt. Ebenfalls nur eine 4 holt Mauricio Willimann. Hätte der FCL nicht gewonnen, wäre er der erste Spieler mit einer ungenügenden Note gewesen. Zu mies ist sein Bock, der zum Basler Penalty führt, kurz vor der Halbzeitpause. Seine Mitspieler sorgen aber dafür, dass sein unnötiges Foul in Vergessenheit gerät.

Hinweis: Ferreira bis 60., Abe bis 75., von Moos bis 75., Kabwit bis 90. – Winkler ab 60., Karweina ab 75. (zu kurz für eine Bewertung), Villiger ab 75. (zu kurz für eine Bewertung), Vaovic ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Basel-Spieler abgeschnitten

Es ist ein Basler Nichtauftritt in Luzern. Entsprechend sind die Noten. Kein einziger rettet sich auf eine 4. Besonders negativ in Erscheinung tritt wieder einmal die Innenverteidigung. Marvin Akahomen und Nicolas Vouilloz begehen viel zu viele Fehler – taktisch sowie technisch – und kosten dem FCB wichtige Punkte. Vouilloz scheint gegen Spielschluss am Ende mit den Kräften und schafft es nicht den wirbligen FCL-Spielern nachzurennen. Auch Leo Leroy ist an diesem Sonntag nicht auf der Höhe.

Benie Traoré und Xherdan Shaqiri stemmen sich am längsten gegen die Niederlage. Doch ihre Bemühungen bringen der Mannschaft und dem Trainer Stephan Lichtsteiner am Ende des Tages ziemlich wenig. Zu Recht enttäuscht ist der Coach auch über die Einwechselspieler. Metinho und Duranville, der zwar sein Torpremiere feiert, kommen rein, schaffen es aber nicht dem Team neue und entscheidende Impulse zu geben.

Hinweis: Bacanin bis 58., Traoré bis 58., Koloto bis 75., Salah bis 75., Leroy bis 90. – Metinho ab 58., Duranville ab 58., Broschinski ab 75. (zu kurz für eine Bewertung), Soticek ab 75. (zu kurz für eine Bewertung), Koindredi ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

