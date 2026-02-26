DE
Bei Lausanne-Gegner Olmütz
FCB-Junior wird in Tschechien zum Millionen-Mann

Bei Lausanne-Gegner Sigma Olmütz sorgt ein Schweizer für Furore. Der Basler Louis Lurvink wurde im Winter zum Rekordtransfer. Aufgrund einer Transferposse darf er am Donnerstag gegen Lausanne aber nicht spielen.
Publiziert: vor 44 Minuten
Louis Lurvink sorgt in der tschechischen Liga für Furore.
Darum gehts

  • Lausanne spielt am Donnerstag gegen Sigma Olmütz um Achtelfinal-Einzug
  • Schweizer Louis Lurvink wechselte für drei Millionen Euro zu Olmütz
  • Winterwechsel am 12. Februar verhindert europäische Einsätze für Lurvink
Die letzte Schweizer Hoffnung: Am Donnerstag kämpft Lausanne gegen Sigma Olmütz im Rückspiel um den Einzug in den Achtelfinal der Conference League. Sigma Olmütz? Schweizer Fussballfans dürfte der Klub aus Tschechien nicht viel sagen. Doch Achtung, bei Olmütz spielt ein Schweizer.

Der Basler Louis Lurvink (24) spielt seit diesem Winter beim Klub aus Mähren. Er wechselte von Liga-Konkurrent Pardubice für satte drei Millionen Euro zu Olmütz. Damit wurde er zum geteilten Rekordtransfer des Traditionsklubs und schafft es unter die 15 teuersten Zugänge in der Geschichte der tschechischen Liga.

Transferposse ausgebrochen

Bevor Lurvink aber wechseln konnte, gab es in Tschechien eine regelrechte Transferposse um ihn. Die zwei superreichen Besitzer der Klubs stritten sich lange um eine passende Ablösesumme. Während der Verhandlungen durfte der Schweizer gar nicht mehr mit der Mannschaft trainieren und musste sich im Einzeltraining fit halten. Nach wochenlangem Hin und Her klappte es schliesslich doch, Lurvink durfte zu Olmütz.

Olmütz schrieb nach der Verpflichtung stolz: «Louis ist für sein Alter ein sehr reifer Verteidiger, der sich in unserer Liga bewährt hat. Wir kennen seine hohe Qualität.» Qualität, die den Schweizer Klubs offenbar nicht ausreichte. Denn hierzulande gelang dem Verteidiger nie wirklich der Durchbruch.

Ein Super-League-Spiel

Zwar gab der einstige FCB-Junior im August 2020 mitten in der Corona-Pandemie im Alter von 18 Jahren sein Super-League-Debüt für die Basler, kam nach 45 Minuten gegen Luzern aber nie mehr für die erste Mannschaft zum Einsatz. Es folgte ein Wechsel zum FC Schaffhausen, ehe er nach 65 Challenge-League-Spielen im Sommer 2024 nach Tschechien weiterzog.

Dort etablierte er sich als Stammspieler und wurde zum Millionentransfer. Ging mit Lurvink den Schweizer Vereinen ein Verteidiger-Talent durch die Lappen? Zahlreiche Super-League-Klubs suchen Hilfe in der Innenverteidigung, während ein junger Schweizer in Tschechien für Furore sorgt.

Keine europäischen Einsätze

Zu sehen bekommen die Schweizer Fussballfans Lurvink aber nicht in Lausanne. Weil er erst am 12. Februar gewechselt ist, darf er diese Saison nicht mehr europäisch spielen. Winterzugänge hätten bis zum 5. Februar bei der Uefa registriert sein müssen.

Besonders bitter: Der junge Schweizer wechselte auch den Klub, um international zu spielen. «Ich könnte so noch besser auf mich aufmerksam machen», sagte er zu den «Schaffhauser Nachrichten». Vorerst muss er dies weiter nur auf nationaler Ebene tun.

Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Challenge League
Challenge League
Super League
Super League
