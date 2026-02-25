Benfica-Präsident Rui Costa hat rund um den Fall Prestianni jeglichen Rassismus im Klub ausgeschlossen. Vor der Abreise nach Madrid erklärte er, dass er niemals rassistische Spieler dulden würde.

Rui Costa (53), portugiesische Fussball-Legende und mittlerweile Präsident von Benfica Lissabon, hat in der Causa Prestianni klargestellt: «Ich würde niemals rassistische Spieler in meinem Kader zulassen.» Vor der Abreise seines Teams nach Madrid, wo am Mittwochabend das Playoff-Rückspiel gegen Real ansteht (21 Uhr, live im Blick-Ticker), hat sich Costa zu den Vorwürfen gegen den Argentinier Gianluca Prestianni und dessen angebliches Verhalten gegenüber Vinicius Junior geäussert.

Der Benfica-Boss betonte, dass der Klub aktiv dazu beigetragen habe, die «für alle unangenehme Angelegenheit» schnell zu klären. «Es ist eine schwere Beleidigung, von Rassismus bei Benfica zu sprechen», sagte Costa.

« ... dann wäre er nicht mehr Spieler von Benfica»

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, nachdem Berichte über eine angebliche rassistische Äusserung von Prestianni gegenüber Vinicius im Playoff-Hinspiel die Runde machten. In diesem darf der 20-jährige Stürmer aufgrund einer Suspendierung der Uefa nicht spielen.

Costa nahm die Vorwürfe ernst, handelte schnell und betonte, dass Benfica für Werte wie Respekt und Gleichberechtigung stehe. «Wenn Prestianni rassistisch wäre, wäre er nicht mehr Spieler bei Benfica», so Costa klar und deutlich.

Dieser Vorfall lenkt die Aufmerksamkeit auf die Haltung grosser Klubs gegenüber Rassismus. Rui Costa machte unmissverständlich klar, dass solche Vorfälle nicht ignoriert werden und Benfica alles tun würde, um ein respektvolles Umfeld zu gewährleisten.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

