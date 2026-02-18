Der Rassismus-Eklat um Reals Vinicius schlägt hohe Wellen. Der Brasilianer meldet sich emotional zu Wort. Teamkollege Mbappé tobt derweil im TV-Interview und José Mourinho gibt auch Vinicius eine Teilschuld.

Darum gehts Vinicius Jr. verlässt Champions-League-Spiel nach rassistischer Provokation durch Prestianni

Mbappé fordert Sperre für Prestianni wegen mehrfacher rassistischer Beleidigungen

Mourinho sieht Teilschuld bei Vinicius Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Björn Lindroos Redaktor Sport

Es war der Aufreger des Champions-League-Abends. Vinicius Jr. (25) schiesst Real Madrid gegen Benfica traumhaft in Führung, tanzt bei seinem Torjubel und erzürnt so die Spieler des Heimteams. Als ihm Benficas Gianluca Prestianni (20) etwas mit seinem Trikot vor dem Mund sagt, flippt der Brasilianer aus, rennt zum Schiri und verlässt das Feld schliesslich komplett. Nach minutenlangem Unterbruch wird schliesslich weitergespielt.

Nach der Partie äussern sich diverse Spieler zum Skandal. So teilt Vinicius eine lange Botschaft in seiner Instagram-Story. «Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Trikot vor den Mund halten, um zu zeigen, wie schwach sie sind. Aber sie geniessen den Schutz anderer, die theoretisch die Pflicht hätten, sie zu bestrafen.» Prestianni sah für sein Vergehen keine Karte und durfte weiterspielen.

Weiter schreibt der Brasilianer: «Ich habe eine Gelbe Karte bekommen, weil ich ein Tor gefeiert habe. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Nichts von dem, was heute vorgefallen ist, ist neu in meinem Leben. Ich mag es nicht, in solchen Situationen im Mittelpunkt zu stehen, besonders nicht nach einem grossen Sieg und wenn die Schlagzeilen eigentlich Real Madrid gehören sollten. Aber es ist notwendig.»

Mbappé tobt

Vinicius' Teamkollegen nehmen ihn nach dem Spiel in Schutz und greifen den mutmasslichen Übeltäter Prestianni scharf an. Allen voran Kylian Mbappé (27) ist im TV-Interview stinksauer: «Ich will seinen Namen nicht einmal sagen. Er hat Vinicius einen Affen genannt. Fünfmal. Er soll nie wieder in der Champions League spielen dürfen. Heute hat der Fussball alle seine Werte verloren.» Schon auf dem Platz konfrontierte er Prestianni und nannte ihn einen «verdammten Rassisten».

Auf der anderen Seite kritisiert Benfica-Trainer José Mourinho (63) Vinicius. «Er hat die Fans provoziert. Wenn es in so vielen Stadien immer wieder mit demselben Spieler passiert, dann stimmt etwas nicht.» Die lebende Trainer-Legende fügt an: «Er ist ein unglaublicher Spieler, ich liebe ihn. Aber wenn du ein Tor schiesst, dann juble mit deinen Teamkollegen.»

Mourinho will keine Seite wählen

Er nimmt auch seinen Klub in Schutz: «Die grösste Legende bei Benfica ist Eusebio. Dieser Verein ist nicht rassistisch.» Über Übeltäter Prestianni sagt er: «Er streitet es ab. Beide sagen etwas anderes. Ich war nicht dabei, also werde ich keine Seite wählen.»

Doch wer ist eigentlich dieser Gianluca Prestianni? Der Argentinier mit italienischen Wurzeln wurde in Buenos Aires geboren und wechselte 2024 aus Südamerika zu Benfica Lissabon. Ausserhalb von Portugal war er bisher noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Seit Dienstagabend kennt die gesamte Fussball-Welt seinen Namen. Aus unrühmlichen Gründen.

