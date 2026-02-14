DE
Lösung bis Ende Saison
Tottenham hat einen neuen Trainer

Tottenham hat nach der Entlassung von Thomas Frank einen neuen Trainer. Igor Tudor übernimmt bei den Spurs interimistisch.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
1/2
Igor Tudor übernimmt bei den Spurs.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDA

Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur lösen die Nachfolge des entlassenen Trainers Thomas Frank (52) vorerst interimsmässig. Der Kroate Igor Tudor (47) steht bis Ende Saison in der Verantwortung.

Tudor soll die Spurs in einer bisher enttäuschend verlaufenden Saison wieder auf Vordermann bringen – oder das Team zumindest aus der Gefahrenzone hieven. Tottenham belegt in der Premier League derzeit Rang 16. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte. Immerhin qualifizierte man sich unter dem Dänen Frank, der erst im Sommer von Ligakonkurrent Brentford kam, direkt für die Achtelfinals in der Champions League. 

Tudors letzter Arbeitgeber war Juventus Turin. Die Zusammenarbeit dauerte allerdings lediglich ein halbes Jahr. Im vergangenen Oktober gaben die Italiener die Trennung vom einstigen kroatischen Nationalspieler bekannt.

