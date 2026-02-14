Tottenham hat nach der Entlassung von Thomas Frank einen neuen Trainer. Igor Tudor übernimmt bei den Spurs interimistisch.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur lösen die Nachfolge des entlassenen Trainers Thomas Frank (52) vorerst interimsmässig. Der Kroate Igor Tudor (47) steht bis Ende Saison in der Verantwortung.

Tudor soll die Spurs in einer bisher enttäuschend verlaufenden Saison wieder auf Vordermann bringen – oder das Team zumindest aus der Gefahrenzone hieven. Tottenham belegt in der Premier League derzeit Rang 16. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte. Immerhin qualifizierte man sich unter dem Dänen Frank, der erst im Sommer von Ligakonkurrent Brentford kam, direkt für die Achtelfinals in der Champions League.

Tudors letzter Arbeitgeber war Juventus Turin. Die Zusammenarbeit dauerte allerdings lediglich ein halbes Jahr. Im vergangenen Oktober gaben die Italiener die Trennung vom einstigen kroatischen Nationalspieler bekannt.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen