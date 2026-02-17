DE
Vinicius verlässt nach Traumtor plötzlich den Platz
Rassismus-Vorfall?Vinicius verlässt nach Traumtor plötzlich den Platz

Unschöne Szenen in Lissabon
Rassismus-Vorfall? Real-Star Vinicius verlässt plötzlich den Platz

Während der Partie zwischen Benfica und Real Madrid kommts nach dem wunderschönen Tor von Vinicius zu unschönen Zwischenfällen. Der Brasilianer soll von Benfica-Spieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt worden sein.
Publiziert: 17.02.2026 um 22:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Pascal Keusch und Marco Mäder

Nach der Pause zeigt Real-Star Vinicius eindrücklich, warum er zu den Besten der Welt gehört. Er legt sich den Ball kurz vor und schlenzt ihn dann traumhaft in den Winkel. Benfica-Keeper Anatoliy Trubin hat nicht den Hauch einer Abwehrchance. 1:0 für Real. In Lissabon. Im Hinspiel der Champions-League-Playoffs.

Für Vinicius Grund genug, um nach seinem Zaubertor an der Eckfahne ein Tänzchen hinzulegen. Zum Unmut der Benfica-Spieler. Sofort kommen sie angerannt, sie wollen den brasilianischen Tanz beenden. Schiri François Letexier zeigt Vinicius Gelb.

Doch dann wirds hässlich. Von einer Sekunde auf die andere verlässt der Torschütze den Platz. Er will nicht mehr. Was ist passiert? Lange weiss der TV-Zuschauer nicht, was los ist. Benfica-Coach José Mourinho redet auf Vinicius ein.

Schiri Letexier zeigt die Geste

Doch der will immer noch nicht. Der Superstar setzt sich auf die Trainerbank. Spätestens jetzt ist klar: Vinicius wurde wohl rassistisch beleidigt. Schiri Letexier zeigt jedenfalls jene Geste, die gemäss dem Fifa- und Uefa-Protokoll einen rassistischen Vorfall signalisiert: Er kreuzt die Arme. Jemand auf der Benfica-Bank sieht die Rote Karte.

Minuten später kehrt Vinicius auf den Platz zurück. Benficas Gianluca Prestianni ist – wie schon zuvor – sofort wieder beim Real-Spieler. Der Argentinier spricht mit Vinicius, hält sich aber das Shirt vor den Mund. Und wieder wirds hektisch: Vinicius rennt erneut zu Schiri Letexier. «Er hat mir Affe gesagt», soll Vinicius gemäss Fabrizio Romano zum französischen Unparteiischen gesagt haben.

Lange weiss Letexier nicht, ob er jemanden bestrafen muss. Minutenlang ist die Partie unterbrochen. Dann aber geht sie weiter. Mit Vinicius auf dem Platz. Eine Karte sieht Prestianni nicht.

Am Ende ist es Vinicius, der mit seinem Traumtor die Partie in Lissabon entscheidet. 

