Victor Osimhen spricht vor dem Champions-League-Spiel mit Galatasaray gegen Juventus über seine Zeit bei Napoli. Der Stürmer wählt dabei deutliche Worte.

Blick Sportdesk

«Ich wurde wie ein Hund behandelt.» Das sitzt. Galatasaray-Star Victor Osimhen (27) rechnet in einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport» mit Ex-Klub Napoli ab.

Osimhen, der 2024 Neapel verlassen hat, hatte eine turbulente letzte Saison in Süditalien. Ein TikTok-Video, das der offizielle Account des SSC Neapel im September 2023 veröffentlichte, sorgte für Empörung. Darin wurde Osimhen nach einem verschossenen Elfmeter gegen Bologna verspottet. «Nach diesem Video ist etwas zerbrochen», sagt der Nigerianer. Dem Klub wurde Rassismus vorgeworfen. Obwohl der Clip später gelöscht wurde, habe sich Neapel bisher nie entschuldigt, erklärt Osimhen.

Der Stürmer reagierte auf die Vorfälle drastisch: Er entfernte alle Fotos in Neapel-Trikots von seinem Instagram-Profil – und bereitete seinen Abschied vor. «Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen und habe beschlossen, zu gehen. Ich verstehe die Fans, sie stehen immer hinter dem Verein, egal was passiert», sagt Osimhen.

«Conte wollte mich halten»

Osimhen spielte eine Schlüsselrolle in der erfolgreichen Saison 2022/23 von Neapel. Unter Trainer Luciano Spalletti, der mittlerweile bei Juventus an der Seitenlinie steht, holte der Klub den Titel in der Serie A, Osimhen wurde Torschützenkönig.

Nach dem TikTok-Skandal verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Osimhen und Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis. «Sie haben mich wie eine Marionette behandelt, sie wollten mich irgendwie loswerden. Mach dies, geh dorthin. Ich habe zu hart gearbeitet, um so behandelt zu werden», meint Osimhen rückblickend.

Als Antonio Conte 2024 Trainer wurde, war Osimhen bereits auf dem Sprung. «Conte wollte, dass ich bleibe. Er rief mich sofort in sein Büro und sagte, er sei sich der Situation bewusst, aber er wolle mich trotzdem behalten», so Osimhen. Dennoch entschied sich der Nigerianer für Galatasaray.

Duell mit seinem Meistertrainer aus Neapel

Der Stürmer enthüllt zudem, dass Gespräche mit Juventus stattfanden, aber Neapel habe ihn nicht zum Ligakonkurrenten ziehen lassen wollen. Am Dienstagabend trifft Galatasaray in der Champions League auf ebendieses Juventus (18.45 Uhr). Auf der Gegenseite steht Luciano Spalletti, mit dem Osimhen in Neapel zusammenarbeitete. «Es wird herausfordernd, gegen sie zu spielen. Fehler dürfen wir uns nicht leisten», so Osimhen.

Über Spalletti verliert er nur gute Worte: «Er hat uns monatelang motiviert, bis wir Meister waren.»

Dieser Artikel ist zuerst auf «Blic.rc» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.