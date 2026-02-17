DE
FR
Abonnieren
Osimhen auf Tiktok von Napoli blossgestellt
0:22
Napoli Skandal:Osimhen auf Tiktok von Napoli blossgestellt

Osimhen rechnet mit Napoli ab
«Sie haben mich wie einen Hund behandelt»

Victor Osimhen spricht vor dem Champions-League-Spiel mit Galatasaray gegen Juventus über seine Zeit bei Napoli. Der Stürmer wählt dabei deutliche Worte.
Publiziert: 16:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Kommentieren
1/4
Victor Osimhen rechent mit seinem Ex-Klub Napoli ab.
Foto: IMAGO/Insidefoto

Darum gehts

  • Victor Osimhen kritisiert Napoli wegen TikTok-Affäre vom September 2023
  • Osimhen verliess Neapel 2024 trotz Antonio Contes Bemühungen, ihn zu halten
  • Er wurde Torschützenkönig 2022/23 und gewann mit Neapel die Serie A
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

«Ich wurde wie ein Hund behandelt.» Das sitzt. Galatasaray-Star Victor Osimhen (27) rechnet in einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport» mit Ex-Klub Napoli ab. 

Osimhen, der 2024 Neapel verlassen hat, hatte eine turbulente letzte Saison in Süditalien. Ein TikTok-Video, das der offizielle Account des SSC Neapel im September 2023 veröffentlichte, sorgte für Empörung. Darin wurde Osimhen nach einem verschossenen Elfmeter gegen Bologna verspottet. «Nach diesem Video ist etwas zerbrochen», sagt der Nigerianer. Dem Klub wurde Rassismus vorgeworfen. Obwohl der Clip später gelöscht wurde, habe sich Neapel bisher nie entschuldigt, erklärt Osimhen. 

Der Stürmer reagierte auf die Vorfälle drastisch: Er entfernte alle Fotos in Neapel-Trikots von seinem Instagram-Profil – und bereitete seinen Abschied vor. «Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen und habe beschlossen, zu gehen. Ich verstehe die Fans, sie stehen immer hinter dem Verein, egal was passiert», sagt Osimhen.

«Conte wollte mich halten»

Osimhen spielte eine Schlüsselrolle in der erfolgreichen Saison 2022/23 von Neapel. Unter Trainer Luciano Spalletti, der mittlerweile bei Juventus an der Seitenlinie steht, holte der Klub den Titel in der Serie A, Osimhen wurde Torschützenkönig.

Nach dem TikTok-Skandal verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Osimhen und Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis. «Sie haben mich wie eine Marionette behandelt, sie wollten mich irgendwie loswerden. Mach dies, geh dorthin. Ich habe zu hart gearbeitet, um so behandelt zu werden», meint Osimhen rückblickend.

Als Antonio Conte 2024 Trainer wurde, war Osimhen bereits auf dem Sprung. «Conte wollte, dass ich bleibe. Er rief mich sofort in sein Büro und sagte, er sei sich der Situation bewusst, aber er wolle mich trotzdem behalten», so Osimhen. Dennoch entschied sich der Nigerianer für Galatasaray.

Duell mit seinem Meistertrainer aus Neapel

Der Stürmer enthüllt zudem, dass Gespräche mit Juventus stattfanden, aber Neapel habe ihn nicht zum Ligakonkurrenten ziehen lassen wollen. Am Dienstagabend trifft Galatasaray in der Champions League auf ebendieses Juventus (18.45 Uhr). Auf der Gegenseite steht Luciano Spalletti, mit dem Osimhen in Neapel zusammenarbeitete. «Es wird herausfordernd, gegen sie zu spielen. Fehler dürfen wir uns nicht leisten», so Osimhen.

Über Spalletti verliert er nur gute Worte: «Er hat uns monatelang motiviert, bis wir Meister waren.»

Dieser Artikel ist zuerst auf «Blic.rc» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
SSC Neapel
SSC Neapel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Serie A
        Serie A
        SSC Neapel
        SSC Neapel