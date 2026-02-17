DE
Brisante Duelle in der Königsklasse
Dortmund hat Abwehrsorgen – PSG ist unter Druck

Am Dienstag ist es so weit: Mit vier Playoff-Hinspielen beginnt die K.o.-Phase der Champions League. Der Auftakt verspricht viel Brisanz.
Publiziert: 16:29 Uhr
1/7
Benfica-Keeper Trubin war Ende Januar der grosse Mann beim 4:2-Sieg seines Teams gegen Real Madrid.
Darum gehts

  • Real Madrid und PSG stehen am Dienstag vor Playoff-Spielen
  • Juventus in Mini-Krise, nur ein Punkt aus zwei Liga-Spielen
  • Atalanta gegen Dortmund: BVB ohne Schlotterbeck und Süle in der Defensive
Wer es in der Ligaphase der Champions League nicht in die Top 8 geschafft hat, muss vor dem Achtelfinal den Umweg über die Playoffs antreten. Mit Real Madrid und PSG hat es auch zwei absolute Top-Teams erwischt. Beide kehren am Dienstag mit heiklen Aufgaben auf die europäische Bühne zurück – ein Überblick.

Benfica – Real Madrid

Im Estádio da Luz von Lissabon läuft die 98. Minute, als sich Benfica-Keeper Trubin für einen letzten Freistoss nach vorne schleicht – und bei der anschliessenden Flanke goldrichtig steht: Mit seinem Kopfballtor zum 4:2 schiesst er die Portugiesen Ende Januar in extremis in die Playoffs der Champions League. Der Gegner: Real Madrid, das aufgrund dieser Niederlage das direkte Weiterkommen in die Achtelfinals verpasst.

Nur drei Wochen später kommt es nun zur Reprise: Benfica empfängt die Königlichen am Dienstag zum Hinspiel der Playoff-Begegnung. Trotz des kürzlichen Benfica-Coups liegt die Favoritenrolle klar bei Real – oder findet Trainerfuchs José Mourinho erneut ein Rezept gegen seinen Ex-Klub?

Monaco – PSG

Es läuft gerade nicht so für PSG: In der französischen Liga rutscht der Serienmeister am Wochenende nach der Niederlage gegen Rennes wieder auf Tabellenrang 2 ab – und in der Champions League muss der Titelverteidiger nach einer durchzogenen Ligaphase den Gang in die Playoffs antreten. Dort wartet mit Monaco ausgerechnet ein Ligakonkurrent, gegen den die Pariser eine ihrer nur drei Saisonniederlagen in der Ligue 1 hinnehmen mussten (0:1 im November). Können die Monegassen PSG erneut ärgern und die ungemütliche Lage in der französischen Hauptstadt verschärfen?

Galatasaray – Juventus

Auch Juventus blickt auf einen bislang schwierigen Februar zurück: Mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Liga-Spielen gegen Lazio Rom und Inter Mailand muss die Alte Dame zuletzt Rückschläge im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen, dazu kommt das krachende Viertelfinal-Out in der Coppa Italia gegen Atalanta Bergamo (0:3). Damit bleibt nur noch eine Titelhoffnung: die Champions League. Immerhin schloss man die Ligaphase dort mit nur einer Niederlage ab, womit die Turiner als leichter Favorit ins Duell mit Galatasaray steigen. Aber aufgepasst: In der heimischen Süper Lig ist der Tabellenführer seit zehn Spielen ungeschlagen – die Türken dürften also mit breiter Brust antreten.

Atalanta – Dortmund

Aus sportlicher Sicht ist es wohl die spannendste Playoff-Begegnung: Mit Atalanta Bergamo und Dortmund treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Dortmund hat derzeit mit Verletzungssorgen zu kämpfen – beim Gastspiel in der Lombardei muss es auf Schlotterbeck und Süle verzichten, was ein grosses Loch in die Defensive reisst. Ohnehin hat der aktuelle Bundesliga-Zweite auf europäischer Bühne noch Luft nach oben: Die letzten beiden Partien der Ligaphase gingen wie bei Gegner Bergamo verloren, weshalb die direkte Achtelfinal-Quali letztendlich doch weit entfernt war. Immerhin: Beide Teams konnten mit Siegen in der heimischen Meisterschaft zuletzt Selbstvertrauen tanken.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Juventus Turin
Juventus Turin
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
AS Monaco
AS Monaco
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
