Am Freitag hat Borussia Dortmund mit dem vom Schweizer Urs Fischer trainierten Mainz in der Bundesliga kurzen Prozess gemacht. Gleich mit 4:0 haben Gregor Kobel und Co. gegen die 05er gewonnen. Diesen Schwung will Schwarz-Geld auch in die Champions League mitnehmen, dort trifft der BVB in den Playoffs am Dienstag auf Atalanta Bergamo.
Am Tag vor dem Hinspiel gibt der BVB bekannt, dass sowohl Nico Schlotterbeck (26) als auch Niklas Süle (30) im heutigen Abschlusstraining fehlen und für das Spiel nicht zur Verfügung stehen werden. Schlotterbeck hat mit nicht genauer definierten muskulären Probleme zu kämpfen. Abwehr-Kollege Süle laboriert an einer Oberschenkelverletzung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
22
63
57
2
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
22
19
45
4
VfB Stuttgart
22
12
42
5
RB Leipzig
22
12
40
6
Bayer Leverkusen
21
16
39
7
Eintracht Frankfurt
22
-2
31
8
SC Freiburg
22
-4
30
9
Hamburger SV
21
-7
25
10
Union Berlin
22
-9
25
11
FC Augsburg
22
-14
25
12
1. FC Köln
22
-6
23
13
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
14
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
22
-15
20
16
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
22
-29
13