Für Champions-League-Kracher
BVB muss auf zwei Stammkräfte verzichten

Gegen Atalanta Bergamo muss Borussia Dortmund auf die beiden Verteidiger Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verzichten. Sie fehlen bereits im Abschlusstraining vom Montag.
Publiziert: vor 55 Minuten
Nico Schlotterbeck (l.) und Gregor Kobel im Austausch.
Foto: IMAGO/Beautiful Sports International

Am Freitag hat Borussia Dortmund mit dem vom Schweizer Urs Fischer trainierten Mainz in der Bundesliga kurzen Prozess gemacht. Gleich mit 4:0 haben Gregor Kobel und Co. gegen die 05er gewonnen. Diesen Schwung will Schwarz-Geld auch in die Champions League mitnehmen, dort trifft der BVB in den Playoffs am Dienstag auf Atalanta Bergamo.

Am Tag vor dem Hinspiel gibt der BVB bekannt, dass sowohl Nico Schlotterbeck (26) als auch Niklas Süle (30) im heutigen Abschlusstraining fehlen und für das Spiel nicht zur Verfügung stehen werden. Schlotterbeck hat mit nicht genauer definierten muskulären Probleme zu kämpfen. Abwehr-Kollege Süle laboriert an einer Oberschenkelverletzung. 

