Nach erneutem Rassismus-Eklat
Warum polarisiert Real-Star Vinicius so?

Vinicius Junior steht nach dem Rassismus-Eklat in der Champions League erneut im Fokus. Der Real-Star ist seit Jahren Zielscheibe von Hass und Provokationen.
Publiziert: 12:09 Uhr
Kommentieren
Darum gehts

  • Vinicius Junior erneut Opfer rassistischer Beleidigungen im Champions-League-Spiel gegen Benfica
  • 150-Millionen-Euro-Star heizt mit provokanten Gesten und Theatralik Konflikte an
  • In einem emotionalen Interview sagte er: «Ich will nur Fussball spielen»
Der Rassismus-Eklat beim Champions-League-Spiel gegen Benfica ist ein weiterer Vorfall in der langen, traurigen Akte von Vinicius Junior (25).

Immer wieder lassen sich Fans und teilweise auch Gegenspieler zu unwürdigen und diskriminierenden Beschimpfungen hinreissen.

Klar ist: Der Brasilianer polarisiert – und das liegt oft nicht an seinem fussballerischen Können.

Provokationen und Theatralik

Auf dem Platz fällt der Flügelflitzer immer wieder durch unsportliche und provokante Aktionen auf. 2024 ist ihm dieser mangelnde Sinn für Fairplay bei der Vergabe des Ballon d’Or womöglich zum Verhängnis geworden. Trotz einer herausragenden Saison und eines entscheidenden Anteils am Champions-League-Triumph von Real Madrid ging die Auszeichnung zum besten Fussballer des Jahres an Rodri. Kritiker sagen: Ausschlaggebend war das Bewertungskriterium «Class and Fair Play» – zu Ungunsten von Vini Jr.

Auch in der laufenden Saison sorgte der 150-Millionen-Euro-Mann bei Auswechslungen häufig für Aufstände. Mit seinen wendigen Dribblings ist Vinicius Junior zwar oft nur unfair zu stoppen, doch er überzieht regelmässig mit seiner Theatralik. Seine Gesten und Reaktionen heizen das Publikum gegen ihn auf – und verstärken die Kontroversen um seine Person zusätzlich.

Immer wieder der Rassismus

Schon mit 17 Jahren sorgte der begnadete Techniker bei seinem Jugendklub Flamengo für Schlagzeilen: Nach einem Tor gegen den grossen Rivalen Botafogo jubelte er provokant und brachte das Stadion gegen sich auf.

Rassismus? Real-Star Vinicius verlässt plötzlich den Platz

Auch in Spanien wird der Brasilianer immer wieder beschimpft und beleidigt. Vinicius ist regelmässig Opfer rassistischer Anfeindungen gegnerischer Fans.

Im Januar 2023 hatten Fans von Atlético Madrid eine Puppe im Trikot des Real-Angreifers an einer Brücke unweit des Trainingsgeländes der Königlichen gehängt. Im Zusammenhang mit diesem Fall nahm die spanische Polizei später vier Personen fest. Auch in den Stadien selbst wird er immer wieder Ziel diskriminierender Gesänge und rassistischer Beleidigungen – zuletzt erneut im Champions-League-Spiel gegen Benfica.

«Ich will nur Fussball spielen»

Nachdem Vinicius im März 2024 auf einer Pressekonferenz auf die rassistischen Anfeindungen angesprochen wurde, brach er in Tränen aus. «Ich will nur Fussball spielen», sagte der Flügelstürmer. «Ich verliere mehr und mehr die Lust am Spielen», gab er zu. Manchmal falle es ihm schwer, mit dem Kopf beim Spiel zu sein.

In derselben Medienrunde betonte Vinicius aber, dass ihn die rassistischen Sprüche nicht aus Spanien vertreiben werden – «weil ich den Rassisten das geben würde, was sie wollen.»

