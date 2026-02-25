DE
Coach glaubte noch an Einsatz
Mbappé fällt für das Playoff-Rückspiel gegen Benfica wohl aus

Bittere Nachrichten für Real Madrid: Die Königlichen müssen für das Rückspiel der Champions-League-Playoffs am Mittwochabend auf Kylian Mbappé verzichten. Dabei hat Trainer Arbeloa zunächst noch Entwarnung gegeben.
Publiziert: 08:13 Uhr
|
Aktualisiert: 08:17 Uhr
1/2
Fällt für das Playoff-Rückspiel gegen Benfica aus: Real-Stürmer Kylian Mbappé.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wenn Real Madrid am Mittwochabend im heimischen Santiago Bernabeu gegen Benfica das knappe 1:0-Polster aus dem Hinspiel verteidigen will, muss das Team auf seinen besten Torschützen verzichten. Kylian Mbappé (27) kann wegen Problemen im linken Knie nicht mittun, wie die französische Sportzeitung «L'Équipe» am Dienstagabend berichtet.

Demnach hat der Stürmer das Training am Tag vor dem Benfica-Rückspiel schmerzbedingt abbrechen müssen. Bei den anschliessenden Untersuchungen sei herausgekommen, dass Mbappés Knie «noch lange nicht ausgeheilt» sei. «L'Équipe» spricht von einer Ausfallzeit von zehn Tagen, womit Mbappé auch die Meisterschaftsspiele gegen Getafe (2. März) und Celta Vigo (7. März) verpassen würde.

Arbeloa ging noch von Einsatz aus

Der Franzose schlägt sich schon länger mit Knieproblemen herum: Im Dezember ist bei ihm eine Aussenbandverletzung festgestellt worden. Daraufhin musste der Weltmeister von 2018 einige Tage pausieren, kehrte aber früher als ursprünglich gedacht wieder auf den Fussballplatz zurück und war in den letzten Wochen voll einsatzfähig.

Der Ausfall kommt insofern überraschend, als dass Real-Coach Álvaro Arbeloa (43) noch am Dienstagmittag nach dem Training betont hat: «Kylian ist bereit, um am Mittwoch zu spielen und das ist das Wichtigste.» Dies ist nun offenbar doch nicht der Fall, was die Verletzungssorgen in der Real-Offensive weiter verschärft: Neben Mbappé muss Arbeloa gegen Benfica wie schon im Hinspiel auf Jude Bellingham und Rodrygo verzichten. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Was sagst du dazu?
