Bittere Nachrichten für Real Madrid: Die Königlichen müssen für das Rückspiel der Champions-League-Playoffs am Mittwochabend auf Kylian Mbappé verzichten. Dabei hat Trainer Arbeloa zunächst noch Entwarnung gegeben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn Real Madrid am Mittwochabend im heimischen Santiago Bernabeu gegen Benfica das knappe 1:0-Polster aus dem Hinspiel verteidigen will, muss das Team auf seinen besten Torschützen verzichten. Kylian Mbappé (27) kann wegen Problemen im linken Knie nicht mittun, wie die französische Sportzeitung «L'Équipe» am Dienstagabend berichtet.

Demnach hat der Stürmer das Training am Tag vor dem Benfica-Rückspiel schmerzbedingt abbrechen müssen. Bei den anschliessenden Untersuchungen sei herausgekommen, dass Mbappés Knie «noch lange nicht ausgeheilt» sei. «L'Équipe» spricht von einer Ausfallzeit von zehn Tagen, womit Mbappé auch die Meisterschaftsspiele gegen Getafe (2. März) und Celta Vigo (7. März) verpassen würde.

Arbeloa ging noch von Einsatz aus

Der Franzose schlägt sich schon länger mit Knieproblemen herum: Im Dezember ist bei ihm eine Aussenbandverletzung festgestellt worden. Daraufhin musste der Weltmeister von 2018 einige Tage pausieren, kehrte aber früher als ursprünglich gedacht wieder auf den Fussballplatz zurück und war in den letzten Wochen voll einsatzfähig.

Der Ausfall kommt insofern überraschend, als dass Real-Coach Álvaro Arbeloa (43) noch am Dienstagmittag nach dem Training betont hat: «Kylian ist bereit, um am Mittwoch zu spielen und das ist das Wichtigste.» Dies ist nun offenbar doch nicht der Fall, was die Verletzungssorgen in der Real-Offensive weiter verschärft: Neben Mbappé muss Arbeloa gegen Benfica wie schon im Hinspiel auf Jude Bellingham und Rodrygo verzichten.