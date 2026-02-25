Bodö/Glimt schockt Inter: Der norwegische Vizemeister wirft den letztjährigen Champions-League-Finalisten aus dem Wettbewerb. Italien droht damit ein historischer Achtelfinal ohne Serie-A-Beteiligung.

Manuel Akanji mit entscheidendem Fehler und Pfostenschuss im Rückspiel

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Das italienische Fiasko in der Champions League nimmt konkrete Formen an. Das grosse Inter scheitert in den Playoffs am kleinen Bodö/Glimt – und das Verdikt ist eindeutig: Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel im San Siro haben die Nerazzurri den Kürzeren gezogen. Nun ruhen die Hoffnungen auf Atalanta und Juventus. Bleiben dort die Exploits beziehungsweise beim Rekordmeister ein kleines Wunder aus, droht der Serie A ein Achtelfinal ohne italienische Beteiligung. So wie zuletzt 1988.

Zur tragischen Figur des Abends wird Manuel Akanji (30). Nach gut einer Stunde, beim Stand von 0:0, unterläuft ihm ein Mega-Bock, der Bodö zur Führung einlädt. Keine zehn Minuten später bietet sich dem Nati-Verteidiger die grosse Chance auf den Ausgleich – doch sein Abschluss landet am Pfosten. Spätestens da liegt in der Luft: Das wird nichts für den souveränen Serie-A-Leader.

«Auch die Grossen machen Fehler»

Wenig überraschend kassiert Akanji in den italienischen Medien die tiefste Note aller Mitspieler. Ihn allein für das Aus verantwortlich zu machen, greift jedoch zu kurz. Auch die «Gazzetta dello Sport», die sonst für ihre gnadenlose Kritik bekannt ist, urteilt differenziert: «Auch die Grossen machen Fehler – besonders mit einer Platzwunde im Gesicht.»

Dass Inter den norwegischen Vizemeister nicht ausschalten kann, hat andere Gründe. Sie sind vor allem in der Offensive zu suchen. Trotz deutlichem Chancenplus bringen die Mailänder den Ball schlicht nicht im Tor unter. «Wir haben es von Anfang an auf jede erdenkliche Weise versucht», kommentiert Trainer Cristian Chivu (45).

Entsprechend wenig will der Rumäne seinen Spielern vorwerfen. Bodö sei letztlich auch frischer gewesen. «In den letzten drei Monaten hat Bodö nur vier Spiele bestritten – alle in der Champions League. Sie hatten eindeutig mehr Energie», so Chivu.

Hauge schlägt wieder zu

Bodö präsentiert sich in Mailand nicht nur frisch, sondern auch gnadenlos effizient – allen voran Jens Petter Hauge (26). Mit seinem Treffer steht der Norweger nun bei sechs Toren in dieser Champions-League-Saison – nur Kylian Mbappé, Erling Haaland, Anthony Gordon und Harry Kane haben noch mehr erzielt.

Dass ausgerechnet Hauge derart aufblüht, dürfte in Italien – und bei den Inter-Fans erst recht – für wenig Begeisterung sorgen. Schliesslich stand er 2020/21 bei Milan unter Vertrag, konnte sich in der Serie A jedoch nie nachhaltig durchsetzen. Nun gelingt ihm die verspätete, ganz persönliche Revanche.

Revanche für Pleite vor fast 50 Jahren

Und es ist auch eine Revanche für den Klub. Bis zu diesem Abend hatte Bodö in sieben Anläufen nie ein Spiel in Italien gewonnen, sechs davon gingen verloren – darunter ein 0:4 gegen die Roma vor vier Jahren und ein 0:5 gegen Inter im Europapokal der Pokalsieger 1978. Ausgerechnet gegen die Mailänder gelingt nun eine Art Wiedergutmachung.

Das Resultat fällt zwar nicht so deutlich aus wie vor 48 Jahren. Doch für Inter dürfte sich das Aus mindestens ebenso schmerzhaft anfühlen. Für den letztjährigen Finalisten endet die Champions-League-Saison bereits in den Playoffs – während für die anderen die Königsklasse jetzt erst richtig beginnt. Zudem könnte es in diesem Wettbewerb der letzte Auftritt von Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (37) gewesen sein. Oh weia!