Hat Atlético-Coach Simeone bereits neuen Verein gefunden?

Blick Sportdesk

Die Gerüchteküche brodelt: Diego Simeone (55), seit Dezember 2011 Cheftrainer von Atlético Madrid, soll laut dem spanischen Portal «El Chiringuito» künftig Inter Mailand trainieren. Demnach hat der Argentinier bereits eine vorläufige Vereinbarung mit dem italienischen Top-Klub getroffen, die nach Abschluss der Saison im Sommer in Kraft treten könnte.

Die Gespräche sollen nach Atléticos 4:2-Sieg gegen Espanyol am letzten Samstag stattgefunden haben, sie seien positiv verlaufen. Inter sei bereit, dem 55-Jährigen einen Einjahresvertrag anzubieten. Sollte Simeone zusagen, würde er ab Sommer 2026 das Kommando bei den Nerazzurri von Cristian Chivu übernehmen.

Simeone, der dienstälteste Trainer aller Top-5-Ligen Europas, hat derzeit bei Atlético noch einen Vertrag bis 2027. Doch die Zusammenarbeit scheint zu kriseln: Die Beziehung zwischen Simeone und Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany soll sich nach dem Wintertransferfenster merklich verschlechtert haben. Der Verein sucht Berichten zufolge bereits nach einem Nachfolger für den charismatischen Argentinier.

Simeone konnte während seiner Amtszeit bei Atlético Madrid zahlreiche Erfolge feiern, darunter zwei Meistertitel, ein Cupsieg, zwei Europa-League-Titel und zwei Finalteilnahmen in der Champions League. Ein Wechsel zu Inter wäre das Ende einer Ära. Ob der Deal tatsächlich zustande kommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

