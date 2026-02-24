DE
FR
Abonnieren

Es wäre das Ende einer Ära
Hat Atlético-Coach Simeone bereits neuen Verein gefunden?

Was läuft da zwischen Inter Mailand und Diego Simeone? Der Argentinier soll ab der Saison 2026/27 in Mailand übernehmen. Das schreibt ein spanisches Portal.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Kommentieren
Seit Dezember 2011 Cheftrainer von Atlético Madrid: Diego Simeone.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Diego Simeone könnte im Sommer 2026 Inter Mailand übernehmen
  • Atlético Madrid sucht bereits einen Nachfolger für den 55-Jährigen
  • Simeone gewann mit Atlético zwei Meistertitel und zwei Europa-League-Titel
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Die Gerüchteküche brodelt: Diego Simeone (55), seit Dezember 2011 Cheftrainer von Atlético Madrid, soll laut dem spanischen Portal «El Chiringuito» künftig Inter Mailand trainieren. Demnach hat der Argentinier bereits eine vorläufige Vereinbarung mit dem italienischen Top-Klub getroffen, die nach Abschluss der Saison im Sommer in Kraft treten könnte.

Die Gespräche sollen nach Atléticos 4:2-Sieg gegen Espanyol am letzten Samstag stattgefunden haben, sie seien positiv verlaufen. Inter sei bereit, dem 55-Jährigen einen Einjahresvertrag anzubieten. Sollte Simeone zusagen, würde er ab Sommer 2026 das Kommando bei den Nerazzurri von Cristian Chivu übernehmen.

Simeone, der dienstälteste Trainer aller Top-5-Ligen Europas, hat derzeit bei Atlético noch einen Vertrag bis 2027. Doch die Zusammenarbeit scheint zu kriseln: Die Beziehung zwischen Simeone und Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany soll sich nach dem Wintertransferfenster merklich verschlechtert haben. Der Verein sucht Berichten zufolge bereits nach einem Nachfolger für den charismatischen Argentinier.

Simeone konnte während seiner Amtszeit bei Atlético Madrid zahlreiche Erfolge feiern, darunter zwei Meistertitel, ein Cupsieg, zwei Europa-League-Titel und zwei Finalteilnahmen in der Champions League. Ein Wechsel zu Inter wäre das Ende einer Ära. Ob der Deal tatsächlich zustande kommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
26
41
64
2
AC Mailand
AC Mailand
26
21
54
3
SSC Neapel
SSC Neapel
26
12
50
4
AS Rom
AS Rom
26
18
50
5
Juventus Turin
Juventus Turin
26
18
46
6
Como 1907
Como 1907
26
22
45
7
Atalanta BC
Atalanta BC
26
14
45
8
Bologna FC
Bologna FC
26
3
36
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
26
-3
35
10
Lazio Rom
Lazio Rom
26
1
34
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
26
-11
32
12
Parma Calcio
Parma Calcio
26
-12
32
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
26
-7
29
14
Genua CFC
Genua CFC
26
-5
27
15
FC Turin
FC Turin
26
-22
27
16
AC Florenz
AC Florenz
26
-9
24
17
US Cremonese
US Cremonese
26
-15
24
18
US Lecce
US Lecce
26
-16
24
19
Pisa SC
Pisa SC
26
-23
15
20
Hellas Verona
Hellas Verona
26
-27
15
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Inter Mailand
Inter Mailand
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Inter Mailand
        Inter Mailand