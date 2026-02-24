Hat Atlético-Coach Simeone bereits neuen Verein gefunden?

Darum gehts
- Diego Simeone könnte im Sommer 2026 Inter Mailand übernehmen
- Atlético Madrid sucht bereits einen Nachfolger für den 55-Jährigen
- Simeone gewann mit Atlético zwei Meistertitel und zwei Europa-League-Titel
Die Gerüchteküche brodelt: Diego Simeone (55), seit Dezember 2011 Cheftrainer von Atlético Madrid, soll laut dem spanischen Portal «El Chiringuito» künftig Inter Mailand trainieren. Demnach hat der Argentinier bereits eine vorläufige Vereinbarung mit dem italienischen Top-Klub getroffen, die nach Abschluss der Saison im Sommer in Kraft treten könnte.
Die Gespräche sollen nach Atléticos 4:2-Sieg gegen Espanyol am letzten Samstag stattgefunden haben, sie seien positiv verlaufen. Inter sei bereit, dem 55-Jährigen einen Einjahresvertrag anzubieten. Sollte Simeone zusagen, würde er ab Sommer 2026 das Kommando bei den Nerazzurri von Cristian Chivu übernehmen.
Simeone, der dienstälteste Trainer aller Top-5-Ligen Europas, hat derzeit bei Atlético noch einen Vertrag bis 2027. Doch die Zusammenarbeit scheint zu kriseln: Die Beziehung zwischen Simeone und Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany soll sich nach dem Wintertransferfenster merklich verschlechtert haben. Der Verein sucht Berichten zufolge bereits nach einem Nachfolger für den charismatischen Argentinier.
Simeone konnte während seiner Amtszeit bei Atlético Madrid zahlreiche Erfolge feiern, darunter zwei Meistertitel, ein Cupsieg, zwei Europa-League-Titel und zwei Finalteilnahmen in der Champions League. Ein Wechsel zu Inter wäre das Ende einer Ära. Ob der Deal tatsächlich zustande kommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.
Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
26
41
64
2
AC Mailand
26
21
54
3
SSC Neapel
26
12
50
4
AS Rom
26
18
50
5
Juventus Turin
26
18
46
6
Como 1907
26
22
45
7
Atalanta BC
26
14
45
8
Bologna FC
26
3
36
9
Sassuolo Calcio
26
-3
35
10
Lazio Rom
26
1
34
11
Udinese Calcio
26
-11
32
12
Parma Calcio
26
-12
32
13
Cagliari Calcio
26
-7
29
14
Genua CFC
26
-5
27
15
FC Turin
26
-22
27
16
AC Florenz
26
-9
24
17
US Cremonese
26
-15
24
18
US Lecce
26
-16
24
19
Pisa SC
26
-23
15
20
Hellas Verona
26
-27
15