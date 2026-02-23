Atalanta Bergamo, Inter Mailand und Juventus Turin haben alle ihre Playoff-Hinspiele in der Champions League verloren. Jetzt gilt es für die Teams, eine historische Blamage abzuwenden.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Gerade mal drei Jahre ist es her, da herrschte im italienischen Klubfussball noch Jubelstimmung. «Calcio is back» galoppierte als neuer Schlachtruf durch die Gazetten und Social Media. Der italienische Fussball meldet sich zurück! Denn gleich mehrere Italo-Teams sorgten in Europa für Furore.

Tatsächlich: Mit Milan, Inter und Napoli standen in der Saison 2022/23 gleich vier Serie-A-Grössen im Viertelfinal der Champions League. Hinzu kamen Juventus und die AS Rom, welche die Europa League aufmischten und die Fiorentina, die in der Conference League bis in den Final vorpreschte.

Tempi passati, wie der Italiener sagen würde. Wenn in dieser Woche die Playoff-Entscheidungen in der Königsklasse anstehen, stehen mehrere italienische Teams mit dem Rücken zur Wand. Es droht das ganz grosse Fiasko.

Italiener gehen mit grosser Hypothek in die Rückspiele

Gar nicht erst für die Playoffs qualifiziert hat sich mit Napoli der amtierende italienische Meister, der eine völlig verkorkste CL-Kampagne hingelegt hat und mit acht Punkten aus acht Spielen kläglich ausgeschieden ist.

Bitter sieht es auch für die restlichen Vertreter vom Stiefel aus. Inter mit Goalie Yann Sommer (37) und Nati-Abwehrchef Manuel Akanji (30) hat noch die vermeintlich beste Ausgangslage. Mit einer 1:3-Blamage im Gepäck reisten die Nerazzurri vom Gastspiel bei Bodö/Glimt nach Hause. Im San Siro ist darum am Dienstag (Anpfiff um 21 Uhr) eine grosse Aufholjagd gefragt. Ein dafür wichtiger Mann wird allerdings fehlen: Lautaro Martinez (28), aktuell bester Torjäger der Serie A, kann verletzt nicht mittun.

Ebenfalls eine ordentliche Hypothek eingehandelt haben sich Atalanta Bergamo und Juventus Turin. Während Bergamo in Dortmund noch mit einem 0:2 davongekommen ist, ging Juve gegen Galatasaray in einem wilden Hinspiel mit 2:5 unter.

Kommts zur historischen Blamage?

Bei der Alten Dame herrscht ohnehin dicke Luft. Am vergangenen Wochenende verlor das Team von Trainer Luciano Spalletti (66) gegen Como 0:2 und muss die Spitzengruppe damit immer mehr ziehenlassen. Gar eine Saison ohne europäischen Wettbewerb ist in der kommenden Spielzeit denkbar.

«Der Albtraum ist zurück» titelt die Turiner Sportzeitung «Tuttosport» nach der erneut schwachen Darbietung des italienischen Rekordmeisters gegen Como. Ein frühes Scheitern in der Champions League wäre da der nächste Nackenschlag für den stolzen Klub – und ein weiteres Argument gegen Spalletti, unter dem die Mannschaft weiter nicht stabil wirkt.

Der Druck auf die noch verbleibenden Serie-A-Klubs ist gross, das unerwartet frühe Out noch abzuwenden. Ein Achtelfinal in der Königsklasse ohne italienische Beteiligung hätte historische Ausmasse. Zuletzt war das vor 50 Jahren der Fall.

Immerhin: Etwas besser als in der Champions League sieht es für die Italiener in den anderen beiden europäischen Wettbewerben aus. In der Europa League machte die Roma direkt die Achtelfinal-Quali klar und mit Bologna ist ein weiteres Team noch in den Playoffs dabei. In der Conference League hält die Fiorentina in der Zwischenrunde die italienischen Farben hoch.