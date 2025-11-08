Derby in der Romandie! Am Sonntag trifft Sion auswärts auf Lausanne (16.30 Uhr). Ein Sittener Grossaufgebot war schon am Donnerstag hier. Das sind die Erkenntnisse.

1/4 Ali Kabacalman steht am Ursprung der letzten Sittener Niederlage. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Sittener Grossaufgebot am Donnerstag beim Gegner im Stadion

Tholot spricht nochmals über seinen Penalty-Sünder

Die News der Woche

Trainer Didier Tholot und sein gesamter Staff waren am Donnerstag in der Tuilière, um sich das Spiel zwischen Lausanne und Omonoia Nikosia (1:1) anzuschauen. Um sich ein Bild von Europa zu machen? Natürlich nicht. Die Walliser wollen sich bestmöglich auf ihr Spiel gegen Lausanne am Sonntag vorbereiten. Und Tholot zieht das Stadion dem Fernsehen vor. «Von der Tribüne aus hat man einen besseren Überblick», antwortet er. «Ausserdem konnte ich mich eineinhalb Stunden lang mit meinen Kollegen aus dem Staff austauschen.» Und Schwachstellen von Lausanne identifizieren. Zum Beispiel? Den Waadtländern liegen offene Räume viel eher als tief verteidigende Mannschaften.

Die grosse Frage

Ist Sion am Sonntagabend weiterhin die Nummer eins in der Romandie? Mit einem Sieg von Lausanne hätten die Waadtländer und Walliser gleich viele Punkte, aber Lausanne eine bessere Tordifferenz. Lausanne besser? Das wäre nach dem Saisonstart noch ziemlich überraschend gewesen.

Gesagt ist gesagt

«Das darf man nicht machen. Aber was soll ich denn tun? Ihm den Kopf abreissen? Ali ist wichtig für unsere Spielweise, und ich kann mit seiner Leistung nicht unzufrieden sein.» Die Worte von Didier Tholot über den fahrlässig verschossenen Elfmeter von Ali Kabacalman letztes Wochenende in Thun (30.), als Sion mit 1:0 führte ... und schliesslich 1:2 verlor.

3:05 Highlights im Video: Was macht er denn da? Sions Kabacalman vergibt Penalty fahrlässig

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow, Baltazar, Chipperfield; Chouaref, Nivokazi.

Wer fehlt?

Benjamin Kololli und Altin Shala (verletzt).

Neben dem Platz

Sions Offensivtalent Adrien Llukes (17) hat beim zweiten Gruppenspiel mit der Schweiz an der U17-WM in Katar durchgespielt. Es gab ein 0:0 gegen Südkorea. Im ersten Spiel, dem 4:1 gegen die Elfenbeinküste, war der Walliser unter den Torschützen. Die Chancen aufs Weiterkommen stehen damit sehr gut. Das letzte Gruppenspiel steigt am Montagnachmittag gegen Mexiko.

Hast du gewusst, dass ...

... Sion zum ersten Mal in dieser Saison dreimal in Folge treffen könnte? Dies nach dem 3:2 gegen St. Gallen und 1:2 in Thun.

Aufgepasst auf

Baltazar (25) war nach seiner Transfer-Saga im Sommer nicht mehr Stammspieler. Nun stand er erstmals wieder zweimal in Folge in der Startelf. Und letzte Woche hämmerte er einen Weitschuss via Latte ins Tor. Defensiv war er bei einem Gegentor allerdings einer der Hauptschuldigen. Spielt der verdiente Sion-Spieler erneut eine Hauptrolle? Der Brasilianer ist seit sieben Jahren ununterbrochen im Klub.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

1. Mollet 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Roche, Letica 4,3

3. Fofana 4,2

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Lausanne-Künstler Gaoussou Diakité reagiert forsch auf einen Vorwurf an ihn. «Ich werde mich nicht ändern», sagt er. Mehr dazu? Hier erscheint das Lausanne-Inside.

13 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Thun, 20.30 Uhr

So., Basel – Lugano, 14 Uhr

So., Lausanne – Sion, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – YB, 16.30 Uhr