Gewonnen und trotzdem zahlreiche ungenügende Noten? Ja, das ist bei Lausanne-Sport der Fall. Der hochgelobte Sturm um Theo Bair und Gaoussou Diakité ist am Samstag längst nicht so stark und effizient, wie man das aus den vergangenen Wochen gewohnt ist. Diakité, der sich mit einer Erkältung rumschlägt, macht an einem guten Tag ein oder zwei Tore im Letzigrund. Während das Sturmduo eine kleine Kreativpause in Zürich einlegt, sorgten andere für die grossen Momente: Mollet als offensiver Regisseur sowie Torschütze Butler-Oyedeji machen ein richtig starkes Spiel sowie fast alle Einwechselspieler, die aber zu kurze Einsätze ablieferten für eine Benotung.

Weniger toll sind die Leistungen der Aussenverteidiger Fofana und Soppy. Beide betreiben extrem viel Aufwand nach vorne und belohnen sich mit minimalem Ertrag, wenn überhaupt. Brandon Soppy sorgt wegen eines eklatanten Missverständnisses mit Goalie Letica gar für das geschenkte Gegentor. Letica macht seinen Fehler aber mit einer mirakulösen Parade nach der Halbzeit wieder gut.

Hinweis: Ajdini ab 46. (für Diakite), Kana-Biyik, Abdallah, Poaty ab 78. (alle zu kurz für eine Bewertung, für Bair, Butler-Oyedeji, Fofana).

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Dass FCZ-Goalie Yanick Brecher trotz drei Niederlagen in Folge in allen drei Spielen die beste Note des Teams erhält, sagt alles über den Zustand der Zürcher. Gleich mehrmals rettet er sehr stark im Tor, doch wenn man solch eine Defensivleistung vor sich hat, würde der beste Torhüter der Welt nicht gegentorlos aus den 90 Minuten gehen. Milan Rodic braucht die Anfangsphase, um überhaupt zu verstehen, wo er im neuen System spielen soll. Nur dank des einzigen FCZ-Tores in der laufenden Woche gibt es neben Brecher überhaupt genügende Noten bei den Gastgebern.

Weil Gomes einen starken Ball nach vorne schlägt, weil Keny den Ball gut mit dem Kopf verlängert und weil Phaëton das Lausanner Geschenk dankend annimmt, retten sich noch drei Feldspieler aus der Startelf in die genügende Note. Selbst die grossen FCZ-Namen wie Steven Zuber, Lindrit Kamberi oder Bledian Krasniqi, die in den vergangenen Monaten immer mit Leistung und Herzblut vorangegangen sind, schiffen am Samstag ab.

Hinweis: Comenencia ab 46. (für Krasniqi), Ligue ab 72. (zu kurz für eine Bewertung, für Rodic), Segura, Emmanuel, Perea ab 79. (für Kény, Markelo, Gomez).

