Löst die U17-Nati das Ticket für die K.o.-Phase?

Aktuell werden viele hohe Bälle hin und her gespielt. Das macht es für beide Teams schwierig eine Chance zu kreieren.
Mladen Mijajlovic probiert es mit einem Distanzschuss. Der Ball geht aber leider neben dem Tor vorbei.
Die Pisino-Elf bleibt am Drücker. Der Südkoreanische Torhüter Dohun muss schon wieder eingreifen. So richtig gefährlich war die Chance aber nicht.
Die Druckphase der Schweizer endet mit einem Eckball. Dieser wird gefährlich. Der Südkoreanische Torwart muss eingreifen. Llukes wollte per Kopf einnetzen.
Das Spiel ist aktuell ausgeglichen. Die Schweizer konnten mittlerweile auch ihre erste Torchance herausspielen.
Jetzt sind die Schweizer mal länger am Ball. Zu einer Torchance kommt es noch nicht aber die Pisino-Elf ist bemüht, das Spiel etwas mehr in die andere Platzhälfte zu drängen.
Die Südkoreaner werden gefährlicher. Ein Ball geht knapp am Pfosten vorbei. Die Schweizer probieren Ruhe in das Spiel zu bringen.
Auch die Südkoreaner starten nicht schlecht in ihre zweite Partie. Sie laufen bereits gefährlich in die Platzhälfte der Schweizer. Ihr erstes Spiel gewannen sie 2:1 gegen Mexiko.
Foul von Giacomo Koloto (Schweiz)
Der Schweizer Coach Luigi Pisino hat kleine Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen. Nachdem am Dienstag mit einem 4-4-2 gestartet ist, starten sie heute mit einer 4-2-3-1 Austellung.