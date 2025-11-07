DE
FR
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Schweiz – Südkorea im Ticker
Löst die U17-Nati das Ticket für die K.o.-Phase?

vor 3 Minuten

23. Minute

Aktuell werden viele hohe Bälle hin und her gespielt. Das macht es für beide Teams schwierig eine Chance zu kreieren.

vor 6 Minuten

19. Minute

Mladen Mijajlovic probiert es mit einem Distanzschuss. Der Ball geht aber leider neben dem Tor vorbei.

vor 7 Minuten

18. Minute

Die Pisino-Elf bleibt am Drücker. Der Südkoreanische Torhüter Dohun muss schon wieder eingreifen. So richtig gefährlich war die Chance aber nicht.

vor 9 Minuten

16. Minute

Die Druckphase der Schweizer endet mit einem Eckball. Dieser wird gefährlich. Der Südkoreanische Torwart muss eingreifen. Llukes wollte per Kopf einnetzen.

vor 10 Minuten

15. Minute

Das Spiel ist aktuell ausgeglichen. Die Schweizer konnten mittlerweile auch ihre erste Torchance herausspielen. 

vor 13 Minuten

12. Minute

Jetzt sind die Schweizer mal länger am Ball. Zu einer Torchance kommt es noch nicht aber die Pisino-Elf ist bemüht, das Spiel etwas mehr in die andere Platzhälfte zu drängen.

vor 15 Minuten

10. Minute

Die Südkoreaner werden gefährlicher. Ein Ball geht knapp am Pfosten vorbei. Die Schweizer probieren Ruhe in das Spiel zu bringen.

vor 19 Minuten

6. Minute

Auch die Südkoreaner starten nicht schlecht in ihre zweite Partie. Sie laufen bereits gefährlich in die Platzhälfte der Schweizer. Ihr erstes Spiel gewannen sie 2:1 gegen Mexiko.

vor 20 Minuten

3. Minute

Foul von Giacomo Koloto (Schweiz)

vor 22 Minuten

4-2-3-1 Aufstellung zum Start

Der Schweizer Coach Luigi Pisino hat kleine Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen. Nachdem am Dienstag mit einem 4-4-2 gestartet ist, starten sie heute mit einer 4-2-3-1 Austellung.

Schiedsrichter
Referee
Filip
Dujic
USA
Anstoss
Freitag
07. November 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Doha, Katar
Aspire Zone - Pitch 4
Kapazität
1’000
