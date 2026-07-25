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So tippt ihr die Super League
Knappes Meisterrennen und ein klarer Abstiegsfavorit

Wer wird Meister, wer steigt ab? Die Blick-Lesenden haben sich festgelegt. Hier gibts die Resultate der Abstimmung zur neuen Super-League-Saison.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Die Blick-Community sieht den FC St. Gallen als neuen Meisterfavoriten.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Blick-Community sieht FC St. Gallen als Favoriten für Meistertitel
  • 73 % der Befragten glauben an YBs Qualifikation für Europacup-Plätze
  • 38 % tippen auf Vaduz als Absteiger in die Challenge League
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Am Samstagabend rollt endlich wieder der Ball in der Super League. Vor dem Saisonstart hat die Blick-Community ihre Prognosen für die Saison 2026/27 abgegeben – und sieht einen neuen Meister.

28 Prozent der 3980 abgegebenen Stimmen trauen dem letztjährigen Cupsieger FC St. Gallen den Titelgewinn zu. Dicht dahinter folgen die Young Boys mit 26 Prozent. An eine erfolgreiche Titelverteidigung des FC Thun glauben hingegen lediglich zwei Prozent der Teilnehmenden.

Geht es um die fixen Europacup-Plätze, bei denen jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer drei Teams wählen konnte, geniessen die Berner das grösste Vertrauen. 73 Prozent der Blick-Community rechnen mit einer Qualifikation für YB. Ebenfalls in Europa sehen die Leserinnen und Leser den FC St. Gallen (64 %) und den FC Lugano (52 %). Der FC Basel verpasst die Top 3 mit 50 Prozent nur knapp.

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Zürcher Klubs wieder im Tabellenkeller

Auch im Tabellenkeller zeichnet sich ein klares Bild ab. 37 Prozent der 2710 Teilnehmenden sehen Rekordmeister GC erneut auf dem Barrageplatz. Die Zürcher mussten sich bereits in den vergangenen drei Spielzeiten über die Barrage den Ligaerhalt sichern. Dahinter folgen Aufsteiger Vaduz (30 %) und Überraschungsmeister Thun (13 %).

Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz schickt die Berner Oberländer sogar direkt zurück in die Challenge League. «Mit Mauro Lustrinelli hat man den Erfolgsgaranten an der Seitenlinie verloren», begründet er seinen Tipp.

Die Blick-Community sieht den Abstiegskampf allerdings etwas anders. Für die Leserinnen und Leser ist Aufsteiger Vaduz der grösste Kandidat für den direkten Gang in die Challenge League. 38 Prozent der 3436 Teilnehmenden tippen auf den Klub aus dem Fürstentum. Dahinter folgen die beiden Zürcher Klubs FC Zürich (26 %) und GC (23 %).

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Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
FC Vaduz
FC Vaduz
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lugano
FC Lugano
FC Zürich
FC Zürich
FC Basel
FC Basel
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Grasshopper Club Zürich
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