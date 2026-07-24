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Das sind die schönsten Trikots der neuen Super-League-Saison

Der FC Basel hat das schönste Trikot, wenn es nach der Blick-Leserschaft geht. Die Auswärtstrikots schnitten generell weniger gut ab als die Heimleibchen.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Alle Teams haben ihre Heimtrikots für die neue Super-League-Saison präsentiert, von den Auswärtsleibchen fehlt nur noch das von YB. 

Blick hat sie für euch zusammengestellt und wollte wissen: «Welches Trikot ist das schönste?» 17'107 Personen sind dem Aufruf gefolgt und haben im Online-Voting ihre Stimme abgegeben.

Bevor der erste Pass der Saison gespielt ist, hat der FCB bereits den ersten kleinen Titel gewonnen. Das Heimtrikot der Basler holte mit 2095 Stimmen (12 Prozent) Platz eins, dicht gefolgt vom Heimtrikot des FC Luzern (2062, 12 Prozent) und dem traditionell grünen FCSG-Shirt (1615, 9 Prozent). 

1/4
Platz 1: Basel
Foto: PIUS KOLLER

Die Auswärts-Outfits haben bei der Blick-Leserschaft einen schwereren Stand. Das schwarze Trikot mit grünen Linien und orangen Elementen der St. Galler überzeugt am meisten (1030, 6 Prozent). Dahinter landen GC (713, 4 Prozent) und der FC Luzern (422, 2 Prozent). 

1/4
Platz 1: St. Gallen (schwarz-grün)

Das Voting wurde am Donnerstagmorgen um 9.50 Uhr lanciert und am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr ausgewertet.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
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0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
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FC Thun
FC Thun
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FC Vaduz
FC Vaduz
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FC Zürich
FC Zürich
0
0
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Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
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FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
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Servette FC
Servette FC
0
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1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
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