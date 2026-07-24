Der FC Basel hat das schönste Trikot, wenn es nach der Blick-Leserschaft geht. Die Auswärtstrikots schnitten generell weniger gut ab als die Heimleibchen.

Das sind die schönsten Trikots der neuen Super-League-Saison

Das sind die schönsten Trikots der neuen Super-League-Saison

Carlo Steiner Redaktor Sport

Alle Teams haben ihre Heimtrikots für die neue Super-League-Saison präsentiert, von den Auswärtsleibchen fehlt nur noch das von YB.

Blick hat sie für euch zusammengestellt und wollte wissen: «Welches Trikot ist das schönste?» 17'107 Personen sind dem Aufruf gefolgt und haben im Online-Voting ihre Stimme abgegeben.

Bevor der erste Pass der Saison gespielt ist, hat der FCB bereits den ersten kleinen Titel gewonnen. Das Heimtrikot der Basler holte mit 2095 Stimmen (12 Prozent) Platz eins, dicht gefolgt vom Heimtrikot des FC Luzern (2062, 12 Prozent) und dem traditionell grünen FCSG-Shirt (1615, 9 Prozent).

Die Auswärts-Outfits haben bei der Blick-Leserschaft einen schwereren Stand. Das schwarze Trikot mit grünen Linien und orangen Elementen der St. Galler überzeugt am meisten (1030, 6 Prozent). Dahinter landen GC (713, 4 Prozent) und der FC Luzern (422, 2 Prozent).

Das Voting wurde am Donnerstagmorgen um 9.50 Uhr lanciert und am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr ausgewertet.

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