Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Fussballklubs präsentieren die Trikots für die Saison 2026/27

Der FC Basel überrascht mit gelb-weissen Auswärtstrikots, Fans reagieren gemischt

Der FC St. Gallen zeigt ein Heimshirt mit Wappen von 180 Ostschweizer Gemeinden

Andri Bäggli Redaktor Sport

FC Basel

Der FC Basel hat gleich zwei neue Trikots präsentiert. Während das Heimshirt in klassischem Blau und Rot daherkommt, hat sich Designer Morris Manser für das Auswärtsdress etwas Ausgefallenes ausgedacht. In der Fremde wird der FCB in Gelb und Weiss auflaufen. Diese Farbkombination kommt bei vielen Fans nicht gut an, daran zu rütteln gibt es aber trotzdem nichts mehr.

FC Zürich

Die Zürcher präsentieren beide neuen Shirts gleichzeitig. Das Heimshirt ist schlicht in der Grundfarbe Weiss mit blauen Nadelstreifen gehalten. Auf dem schwarzen Auswärtsshirt ist der Stadtplan aus der Vogelperspektive abgebildet. Anders als bei den Trikots der vergangenen Saison sind die Logos gestickt.

FC St. Gallen

Bei den St. Gallern werden gleich drei neue Leibchen präsentiert. Dabei geht man beim Heimtrikot keine grossen Experimente ein, mit einem Detail: Auf dem klassischen grün-weissen Shirt sind die Wappen aller 180 Ostschweizer Gemeinden abgebildet. Das Auswärtsshirt ist eine Hommage an die irischen Wurzeln der Stadt. Die orangefarbenen Akzente sollen an die irische Herkunft des heiligen Gallus erinnern. Beim Ausweichdress erinnert man sich an vergangene Tage zurück und greift Elemente wie das Logo aus den 1950er-Jahren auf.

GC

Neue Saison, neuer Ausrüster für die Hoppers. Neu stammen die GC-Trikots von Adidas und kommen bei den Fans sogleich gut an. Mit dem blau-weiss geteilten Trikot samt Kragen bleibt man den Wurzeln treu. Wie so oft sind die Rückennummern orange und setzen so einen Akzent. Beim Auswärtsshirt hat man sich für ein dunkles Blau mit hellen Elementen entschieden.

FC Vaduz

Der Aufsteiger setzt wie in der Challenge League auf ein zweigeteiltes Heimshirt. Anders als in der Zweitklassigkeit sind es dieses Mal nicht zwei Rottöne, sondern die Klubfarben Rot und Weiss. Die Namen der Spieler werden mit einem Retroschriftzug geschrieben. Einen Dämpfer für die Fans gibt es aber: Auf den offiziellen Matchtrikots ist auf der Rückseite das Vaduzer Gemeindewappen aufgedruckt, die Fantrikots haben dieses Detail nicht. Ein neues Auswärtsdress wurde bislang noch nicht vorgestellt.

FC Lugano

Mit einem neuen Stadion und zwei neuen Trikots startet Lugano in die nächste Spielzeit. Beim Heimshirt kehrt das weisse «V» auf der Brust zurück. Dazu gibt es auf dem ganzen Shirt kleine V-förmige Elemente. Beim Auswärtsshirt hatte man die gleiche Idee wie der FC Zürich. Das weisse Shirt hat den Stadtplan von Lugano abgebildet. Die neue Heimstätte ist mit einem V gekennzeichnet.

FC Sion

Ein Querstreifen ziert sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot der Walliser. Das Heimleibchen ist rot mit einem weissen Balken, beim Auswärtsshirt ist es umgekehrt.

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FC Thun

Der Meister aus Thun hat bei seinen beiden Trikots den gleichen Ansatz gewählt. Traditionell ist das Heimshirt rot und hat feine weisse Linien. Das Auswärtsshirt sieht gleich aus, nur mit dem Unterschied, dass die Farben vertauscht sind. Zum ersten Mal im Einsatz waren die Trikots beim CL-Qualispiel gegen Zagreb.

Servette

Auch bei den Genfern erinnert man sich an vergangene Tage zurück. Die granatroten Heimshirts sollen die leidenschaftlichen Fans und Spieler zusätzlich motivieren. Dazu erlebt das Retro-Logo ein Comeback. Bereits in der Saison 2024/25 ist dieses zum Einsatz gekommen und ist jetzt erneut in der Mitte der Brust eingestickt. Beim Auswärtsshirt wurde eine schlichte Variante gewählt. Nur der Kragen ist in Granatrot und Marineblau gehalten, der Rest ist komplett weiss.

FC Luzern

Bereits beim letzten Heimspiel der vergangenen Saison hat der FCL das neue Heimtrikot für die Spielzeit 2026/27 getragen. Das Leibchen hat einen dunkelblauen Grund mit goldenen Akzenten drauf und soll das 125-jährige Jubiläum repräsentieren. Das Auswärtstrikot stellten die Innerschweizer am 16. Juni vor.

Lausanne

Die Waadtländer blicken weit in die Vergangenheit zurück und erinnern mit dem neuen Heimtrikot an die Gründungsjahre der Vereine FC Montriond (1896) und FC Lausanne-Sports (1920). Dabei sollen die cremeweisse Farbe sowie der Schnürkragen an die 130-jährige Geschichte des Klubs erinnern. Die goldenen Akzente und der blaue Streifen ehren hingegen die ruhmreichen 60er-Jahre des Vereins, als Lausanne 1962 den Cup gegen Bellinzona gewann und 1965 das Double holte.

YB

Während letzte Saison noch zwei verschiedene Gelbtöne das Shirt zierten, setzt YB beim diesjährigen Trikot auf Schnörkellosigkeit und bleibt schlicht monochrom. Akzente setzen die Sponsoren, der Kragen und die Ärmel in Schwarz. Das Auswärtsleibchen wurde bislang noch nicht veröffentlicht.

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