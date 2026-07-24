Der FC Luzern hat grosse Transfererlöse einfahren können. Vor allem der Wechsel von Sturmjuwel Andrej Vasovic spült Millionen in die Klubkassen ein. Diese werden aber trotzdem nicht reinvestiert – das Luzern-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FCL verpflichtet Simon Simoni als neuen Torhüter und Nummer 1

Sportchef Meyer: Vasovic-Millionen fliessen nicht in neue Spieler

Saisonziel: Top 6 realistisch, erstes Spiel gegen Meister Thun am Samstag

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die News der Woche

Am Dienstag verpflichtet der FCL Torhüter Simon Simoni. Der 22-jährige Albaner tritt die Nachfolge von Pascal Loretz im Tor an. «Er startet als Nummer 1», sagt Trainer Udo Portmann, der aber betont, dass das Leistungsprinzip gelte. «Aber wir trauen ihm diese Rolle zu.» Ganz so neu wie für die Öffentlichkeit sei der Neue für ihn aber nicht. «Er hat ja schon zuvor eine Woche mit uns trainiert und ein Testspiel mit uns bestritten.» Auch dies spreche für ihn, sagt Sportchef Remo Meyer, der von Simonis Potenzial, Ausstrahlung und Persönlichkeit angetan ist.

Die grosse Frage

Reicht die Breite des Luzerner Kaders? Der FCL ist in der Vorbereitung von Verletzungen verschont geblieben. Falls dies weiter so bleibt und Torhüter Simoni das hält, was sich die Verantwortlichen versprechen, dann ist der FCL gut aufgestellt. Mit Bertone und Lüthi haben sie schon früh auf dem Transfermarkt zugeschlagen, das Team ist eingespielt. Die Abgänge von Loretz, Bajrami, Vasovic und Abe sind erklär- und deswegen auch verkraftbar, sofern die Luzerner nicht von einer Verletzungsmisere erfasst werden und nicht doch noch der eine oder andere Spieler von einem Klub aus einer besseren Liga abgeworben wird.

Gesagt ist gesagt

«Es gibt keine Anpassung des Budgets, denn dieses ist schon lange verabschiedet worden.» Remo Meyer stellt klar, dass die Vasovic-Millionen nicht in neue Spieler investiert werden. Transfers hätten nie was mit dem aktuellen Budget zu tun, so der FCL-Sportchef, was aber natürlich nur bedingt stimmt. Die Luzerner sind gezwungen, einen Teil der laufenden Kosten mit Transfererlösen zu decken, was sie dank Vasovics Transfer zu Brügge in diesem Jahr einmal mehr klar geschafft haben. Nach Jashari, Jaquez und Britschgi ist es bereits der vierte eigene Spieler, den der FCL in den letzten Jahren mit grossem Gewinn verkauft hat. «Bei allen hat aber eben nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das sportliche Projekt gepasst. Das macht uns stolz», so Meyer.

Die Blick-Prognose

Der neue Trainer Jörg «Udo» Portmann scheint den Draht zum Team schnell gefunden zu haben. Die Luzerner haben eine talentierte und interessante Mannschaft, die – falls sie zusammenbleibt – zum Überraschungsteam der Saison werden könnte. Das Erreichen der Meisterrunde der Top 6, das erklärte Saisonziel, ist jedenfalls realistisch – und falls die Konkurrenz erneut schwächelt, auch mehr. Mit Meister Thun kommt gleich ein erster Gradmesser nach Luzern.

Mögliche Aufstellung

Simoni; Dorn, Knezevic, Lüthi, Dantas Fernandes; Ferreira, Bertone, Owusu, Di Giusto; Villiger, Kabwit.

Wer fehlt?

Die Luzerner sind von Verletzungen verschont geblieben. Einzig Adrian Grbic ist angeschlagen, für ihn dürfte es eng werden. Bung Meng Freimann fehlt gesperrt.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte leitet die Partie. Als VAR ist Michèle Schmölzer im Einsatz.

Der Gegner

Meister FC Thun ist bereits am Dienstag in die Saison gestartet und hat im Hinspiel der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb einen guten Eindruck hinterlassen. Hier geht es zum Inside der Berner Oberländer.

1 Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr

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