DE
FR
Abonnieren

Nach Kubis Tipps bist du dran
Wer wird Meister, wer steigt ab und wer muss in die Barrage?

Nati-Legende Kubilay Türkyilmaz sieht Lugano als Meister und den amtierenden Champion Thun als Absteiger. Siehst du das auch so oder hast du einen anderen Tipp? Zudem wollen wir wissen, wer in die Europacup-Quali kommt und wer in die Barrage muss.
Publiziert: vor 46 Minuten
Kommentieren
Der FC Lugano ist der Meistertipp von Kubilay Türkyilmaz – und was ist deiner?
Foto: Michela Locatelli/freshfocus
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Wer wird Meister

Kubilay Türkyilmaz tippt da auf den FC Lugano. Seine Begründung: «Das Team ist zusammengeblieben. Der schlaue Trainer Croci-Torti ist immer noch da. Die Abwehr ist die beste der Liga und mit von Ballmoos steht ein Topmann zwischen den Pfosten. Lugano bleibt heuer erstmals von Verletzungen verschont.» Und was sagst du?

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Wer qualifiziert sich für Europa?

Neben dem Meister (2. Quali-Runde Champions League) dürfen der Zweit- und Drittplatzierte (2. Quali-Runde Conference League) im Europacup antreten, zudem der Cupsieger (1. Quali-Runde Europa League). Kubi vergibt die drei Spitzenplätze an Lugano, YB und Sion. Bist du damit einverstanden?

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Wer muss in die Barrage?

In der letzten Saison hat GC zum dritten Mal in Folge um den Ligaerhalt gespielt. Gemäss Türkyilmaz schaffen die Zürcher in der bevorstehenden Spielzeit den direkten Klassenerhalt und Lausanne muss sich mit dem Zweitplatzierten der Challenge League duellieren. Siehst du das genauso?

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Wer steigt direkt ab?

Nach dem sensationellen Meistertitel gehts für den FC Thun wieder zurück in die Challenge League – und das auf direktem Weg, sagt Türkyilmaz. Warum? «Mit Mauro Lustrinelli hat man den Erfolgsgaranten an der Seitenlinie verloren. Dazu die Meistermacher Bertone, Rastoder, Imeri und Meichtry, die weg sind.» Glaubst du auch an den kompletten Zerfall der Berner Oberländer?

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.
Blick verlost ein personalisiertes YB-Trikot
Pressebild

Kurz vor Saisonbeginn haben auch die Young Boys noch ihr Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Gewinne zum Saisonstart ein brandneues Heimtrikot der Young Boys. Dabei kannst du es mit deiner Wunschnummer und -namen personalisieren lassen.

Pressebild

Kurz vor Saisonbeginn haben auch die Young Boys noch ihr Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Gewinne zum Saisonstart ein brandneues Heimtrikot der Young Boys. Dabei kannst du es mit deiner Wunschnummer und -namen personalisieren lassen.

Jetzt mitmachen
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        FC Thun
        FC Thun
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League