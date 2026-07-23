Nati-Legende Kubilay Türkyilmaz sieht Lugano als Meister und den amtierenden Champion Thun als Absteiger. Siehst du das auch so oder hast du einen anderen Tipp? Zudem wollen wir wissen, wer in die Europacup-Quali kommt und wer in die Barrage muss.

Wer wird Meister, wer steigt ab und wer muss in die Barrage?

Wer wird Meister, wer steigt ab und wer muss in die Barrage?

Blick Sportdesk

Wer wird Meister

Kubilay Türkyilmaz tippt da auf den FC Lugano. Seine Begründung: «Das Team ist zusammengeblieben. Der schlaue Trainer Croci-Torti ist immer noch da. Die Abwehr ist die beste der Liga und mit von Ballmoos steht ein Topmann zwischen den Pfosten. Lugano bleibt heuer erstmals von Verletzungen verschont.» Und was sagst du?

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Wer qualifiziert sich für Europa?

Neben dem Meister (2. Quali-Runde Champions League) dürfen der Zweit- und Drittplatzierte (2. Quali-Runde Conference League) im Europacup antreten, zudem der Cupsieger (1. Quali-Runde Europa League). Kubi vergibt die drei Spitzenplätze an Lugano, YB und Sion. Bist du damit einverstanden?

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Wer muss in die Barrage?

In der letzten Saison hat GC zum dritten Mal in Folge um den Ligaerhalt gespielt. Gemäss Türkyilmaz schaffen die Zürcher in der bevorstehenden Spielzeit den direkten Klassenerhalt und Lausanne muss sich mit dem Zweitplatzierten der Challenge League duellieren. Siehst du das genauso?

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Wer steigt direkt ab?

Nach dem sensationellen Meistertitel gehts für den FC Thun wieder zurück in die Challenge League – und das auf direktem Weg, sagt Türkyilmaz. Warum? «Mit Mauro Lustrinelli hat man den Erfolgsgaranten an der Seitenlinie verloren. Dazu die Meistermacher Bertone, Rastoder, Imeri und Meichtry, die weg sind.» Glaubst du auch an den kompletten Zerfall der Berner Oberländer?

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