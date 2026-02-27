DE
Sehnsucht und Hiobsbotschaft
Lausanne-Fans stellen wehmütig die Europa-Frage

Wunden lecken in Lausanne. Rund um das bittere Europa-Out erreicht ein neues Verletzungsupdate um Mittelfeld-Metronom Roche die Mannschaft. Und der Fakt, dass bei einem Weiterkommen tatsächlich Mainz gewartet hätte. Das Lausanne-Inside.
Publiziert: 16:06 Uhr
  • Für Zeidler stehen jetzt viele Gespräche an
  • Nächste Hiobsbotschaft um Roche
  • Bemerkenswerte Zuschauerzahl für Lausanne-Verhältnisse
Tim Guillemin und Simon Strimer

Welche psychologischen Auswirkungen wird das Out in der Conference League gegen Sigma Olmütz haben? «Ich will nicht verhehlen, dass es schwierig sein wird, sich davon zu erholen. Aber wir werden es schaffen. Nicht heute Abend, nicht morgen. Aber am Sonntag werden wir gegen Basel auf dem Platz stehen», verspricht Peter Zeidler, der am Freitag und Samstag mit seinen Spielern sprechen will. «Die Verantwortlichen müssen dazu beitragen, alle wieder zu motivieren. Wir haben in dieser Saison noch etwas zu erreichen, sei es die Top 6 oder der Klassenerhalt», versichert der Deutsche. «Wir sind Profis. Wir haben noch Ziele», fügt Kapitän Olivier Custodio an. Was bestimmt ein weiterer Nackenschlag ist: Hätte Lausanne das Weiterkommen geschafft, wäre es zum Duell mit Bundesligist Mainz gekommen – dem Team von Urs Fischer. Das ergab die Auslosung am Freitagnachmittag.

«Ich hasse den VAR, ich hasse ihn»
«Ich hasse den VAR»
Gefühlschaos bei Lausanne-Coach Zeidler nach Europa-Aus

Wie lange wird Jamie Roche ausfallen? Der schwedische Mittelfeldspieler kommt nicht in Schwung und hat sich diese Woche erneut verletzt, was für Lausanne ein grosses Problem ist. Er könnte mehrere Wochen ausfallen.

«Wir werden am Sonntag bereit sein, den grossen FC Basel zu empfangen. Auch wenn wir in dieser Saison vier Punkte gegen sie geholt haben, werden wir nicht Favorit sein. Basel wollte vor zwei Wochen noch Schweizer Meister werden, ich weiss nicht, ob sie das noch wollen...» – Gezeichnet: Peter Zeidler.

Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Poaty; Custodio, Mollet, Sigua; Lekoueiry; Traoré, Diakité.

Theo Bair, Jamie Roche und Hamdza Abdallah (verletzt).

Es hat schon zuvor nicht immer viel gefehlt, aber am Donnerstag gegen Olmütz wurde die Marke von 9'000 Zuschauern geknackt. Das bedeutet, dass die sieben Conference-League-Spiele in Lausanne alle vor mindestens 9000 Zuschauern ausgetragen wurden. Bemerkenswerte Zahl für Lausanne-Verhältnisse. Die Zuschauerzahlen in der Super League liegen in dieser Saison kaum über 6'000 bei den Waadtländern. «Wann kehren wir nach Europa zurück?», fragten sich die Fans aus dem Kanton Waadt, als sie am Donnerstag das Stadion verliessen. Zwischen 2010 und 2025 mussten sie fünfzehn Jahre lang warten...

... Lausanne die wenigsten gegnerischen Abschlüsse zulässt? 324 sind es insgesamt. Das ist erstaunlich, denn fünf Teams in der Liga haben weniger Gegentore erhalten, als die Waadtländer. 

Theo Bergvall (21). Bei der bitteren Pille gegen Olmütz am Donnerstag zog Rechtsverteidiger Soppy keinen guten Abend ein. Er war sehr aktiv und vereinzelte Szenen waren stark, aber es dominierten die Fehlpässe und Ballverluste. Die Chance für den jungen Schweden Bergvall, in der Liga zum fünften Mal in Folge in der Startelf zu stehen?

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

  1. Janneh 4,4
  2. Letica 4,2
  3. Roche 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Offizielle Einteilung folgt.

Alle Augen auf Trainer-Rookie Stephan Lichtsteiner beim FC Basel. Was sagt er vor dem Duell? Hier erscheint das FCB-Inside.

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Basel, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

