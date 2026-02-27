Als letztes Schweizer Team verabschiedet sich Lausanne nach dem 1:2 gegen Sigma Olmütz aus dem Europacup. Peter Zeidler erlebt ein Gefühlschaos – und ärgert sich einmal mehr über den VAR.

Karim Sows Tor in der 94. Minute wegen minimalem Offside aberkannt

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Peter Zeidler (63) macht aus seinem Herz keine Mördergrube, als er kurz vor Mitternacht in den Katakomben des Stade de la Tuilière die aufwühlenden 96 Minuten Revue passieren lässt. Nachdem er dem Gegner Sigma Olmütz zum Sieg und dem Weiterkommen gratuliert und sachlich die Spielanalyse hinter sich gebracht hat, bricht es aus dem Deutschen raus: «Ich hasse den VAR. Ich hasse ihn.»

Bereits am Sonntag in Lugano war Lausanne im VAR-Pech. Nun fehlen ein paar Zentimeter für eine womöglich weitere magische Europacup-Nacht der Waadtländer. Als sich die knapp 9000 Fans in der 94. Minute noch in den Armen liegen und sich alle mit Ausnahme der paar Hundert Gäste-Fans auf die Verlängerung freuen, machen ihnen die serbischen Schiedsrichter einen Strich durch die Rechnung. Der VAR als Stimmungskiller, oder genauer gesagt: die kalibrierte Offsidelinie.

Enzo Kana-Biyiks Fussabsatz ist beim Herauslaufen ein paar Zentimeter zu weit vorne bzw. zu weit hinten, sodass Karim Sows Treffer in der zweitletzten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 wegen Offside doch nicht zählt. Bye-bye Europa anstatt eine Verlängerung und eine mögliche Fortsetzung des Lausanner Abenteuers in der Conference League, welche den Waadtländern viele schöne Momente beschert hat.

Istanbul als Höhepunkt

Die vielen und teils langen Flugreisen, der Coup in Istanbul oder der Heimsieg gegen die Fiorentina. Und nicht viel fehlte, und es wäre ein weiteres Kapitel hinzugekommen. Allein am fehlenden Glück liegt es aber nicht, dass Lausanne den Einzug in die Achtelfinals verpasst hat. Auch wenn beim Foul von Sylla an Janneh in der 28. Minute durchaus auch über Rot hätte diskutiert werden können, und Sow kurz vor dem 1:2 die Lattenunterkante trifft.

Letztlich scheitern die Lausanner aber an der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive und am eigenen Unvermögen in der Defensive. Und an der nötigen Cleverness, die offensichtlich auch in der schwächsten der drei europäischen Wettbewerbe bestraft wird.

Zu spätes Aufbäumen

Beide Gegentreffer sind ein Geschenk, beim zweiten kurz vor der Pause lassen die Lausanner den tschechischen Torschützen nach einem Corner ganz frei zum Abschluss kommen. «Die Szene müssen wir viel besser antizipieren und verteidigen», so Zeidler. Es ist das Tor, das den Lausannern letztlich den Stecker zieht. Oder – um es in den Worten Trainers zu sagen – «uns nicht gut bekommen ist».

Denn nach der Pause finden die Lausanner lange nicht mehr in ihren Rhythmus, Olmütz verwaltet seinen Vorsprung souverän. Erst mit dem Mute der Verzweiflung bäumen sich die Gastgeber noch einmal auf. Doch für die Wende reicht es nicht – der Technologie sei Dank. «Auch wenn das Offside korrekt war», sagt Zeidler. «Ich wünsche mir den Fussball von vor zehn Jahren zurück.» Damals gab es noch keinen VAR. Dieser wurde erst 2018 eingeführt.

