Karlo Letica, Note 4
Es gibt nur wenige Szenen, in denen sich der Kroate auszeichnen kann. Bei beiden Gegentoren machtlos.
Brandon Soppy, Note 3
Ist zwar in der Offensive sehr aktiv, in der Defensive aber mit Aussetzern. Wie beim 0:1, als er seinen Gegenspieler Sip aus den Augen verliert.
Kévin Mouanga, Note 4
Mit einem starken Block in der Startphase, auch sonst fast immer souverän. Als Abwehrchef muss er beim 1:2 aber eine Teilschuld auf sich nehmen.
Karim Sow, Note 4
Der Pechvogel an diesem Abend. Mit einem Stellungsfehler vor dem 0:1, dann trifft er die Latte – und am Schluss das Tor, das aberkannt wird.
Sékou Fofana, Note 3
Der Franzose hat Höhen und Tiefen. Sein Stellungsfehler leitet das 0:1 in der 22. Minute ein. Offensiv klar stärker als in der Defensive.
Olivier Custodio, Note 4
Der Captain ackert und rackert wie gewohnt, hat aber auch schon bessere Spiele abgeliefert. Trotzdem der Kopf dieser Mannschaft.
Nicky Beloko, Note 4
Er kann seine athletischen Stärken immer wieder ausspielen. Wie vom ganzen Team kommt aber auch von ihm nach der Pause zu wenig.
Florent Mollet, Note 5
Rückt für den verletzten Jamie Roche in das Team. Zeigt eine sehr engagierte Leistung und gehört zu den Besten im Lausanner Ensemble.
Nathan Butler-Oyedeji, Note 4
Vergibt die erste Lausanner Chance knapp, als sein Schuss am langen Pfosten vorbeigeht. Sehr einsatzfreudig, aber mit zu wenig Durchschlagskraft.
Gaoussou Diakité, Note 3
Dass er ein begnadeter Fussballer ist, ist unbestritten. Von seiner Topform, in der er Anfang Saison war, ist er aber weit entfernt.
Omar Janneh, Note 5
Der gefährlichste Lausanner Stürmer, der sich mit dem 1:1 belohnt. Mit drei, vier weiteren guten Szenen, die aber nichts Zählbares bringen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
6
-11
1