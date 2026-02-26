DE
Lausanne-Noten gegen Olmütz
Drei Waadtländer fallen durch – zwei sind gut

Lausanne scheitert in den Conference-League-Playoffs an Sigma Olmütz. Wer konnte überzeugen? Und wer fällt durch? Hier kommen die Noten.
Publiziert: 26.02.2026 um vor 14 Minuten
Omar Janneh bejubelt den ersten Europacup-Treffer seiner Karriere.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Karlo Letica, Note 4

Es gibt nur wenige Szenen, in denen sich der Kroate auszeichnen kann. Bei beiden Gegentoren machtlos.

Brandon Soppy, Note 3

Ist zwar in der Offensive sehr aktiv, in der Defensive aber mit Aussetzern. Wie beim 0:1, als er seinen Gegenspieler Sip aus den Augen verliert.

Kévin Mouanga, Note 4

Mit einem starken Block in der Startphase, auch sonst fast immer souverän. Als Abwehrchef muss er beim 1:2 aber eine Teilschuld auf sich nehmen.

Karim Sow, Note 4

Der Pechvogel an diesem Abend. Mit einem Stellungsfehler vor dem 0:1, dann trifft er die Latte – und am Schluss das Tor, das aberkannt wird.

Sékou Fofana, Note 3

Der Franzose hat Höhen und Tiefen. Sein Stellungsfehler leitet das 0:1 in der 22. Minute ein. Offensiv klar stärker als in der Defensive.

Olivier Custodio, Note 4

Der Captain ackert und rackert wie gewohnt, hat aber auch schon bessere Spiele abgeliefert. Trotzdem der Kopf dieser Mannschaft.

Nicky Beloko, Note 4

Er kann seine athletischen Stärken immer wieder ausspielen. Wie vom ganzen Team kommt aber auch von ihm nach der Pause zu wenig.

Florent Mollet, Note 5

Rückt für den verletzten Jamie Roche in das Team. Zeigt eine sehr engagierte Leistung und gehört zu den Besten im Lausanner Ensemble.

Nathan Butler-Oyedeji, Note 4

Vergibt die erste Lausanner Chance knapp, als sein Schuss am langen Pfosten vorbeigeht. Sehr einsatzfreudig, aber mit zu wenig Durchschlagskraft.

Gaoussou Diakité, Note 3

Dass er ein begnadeter Fussballer ist, ist unbestritten. Von seiner Topform, in der er Anfang Saison war, ist er aber weit entfernt. 

Omar Janneh, Note 5

Der gefährlichste Lausanner Stürmer, der sich mit dem 1:1 belohnt. Mit drei, vier weiteren guten Szenen, die aber nichts Zählbares bringen.

