Bei Lausanne-Sport waren die besten Spieler die Einwechselspieler, darunter erneut Omar Janneh. Der spanische Stürmer zeigte sich sofort gefährlich, im Gegensatz zu denen, die das Spiel begonnen hatten. LS war in der ersten Halbzeit wirklich ungenügend, wie beispielsweise Beyatt Lekoueiry, der unscheinbar wirkte. Aber überraschenderweis auch Jamie Roche, der sonst sehr konstant spielt. Der schwedische Rechtsverteidiger Theo Bergvall lieferte sein schlechtestes Spiel seit seiner Ankunft in Lausanne in diesem Winter.
Hinweis: 46. Custodio für Roche, 64. Kana-Biyik für Lekoueiry, 64, Kone für Bergvall, 64. Janneh für Traoré, 79. Ajdini für Diakité (zu kurz für eine Bewertung).
Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten
Ein Tor und eine Vorlage für Renato Steffen, der zwar kein grossartiges Spiel gemacht hat, aber entscheidend war und die grosse Schwäche von Lausanne – die Tiefe – gut genutzt hat. Anto Grgic begeisterte im Mittelfeld mit seiner Spielübersicht und seiner Technik. Seine Vorlage zum 1:0 war grossartig. Auch Daniel Dos Santos zeigte im Mittelfeld eine gute Leistung, auch wenn er sich durch das Ausziehen seines Trikots nach dem Tor eine sehr dumme Gelbe Karte einhandelte. Der rechte Aussenverteidiger Mattia Zanotti war der einzige Tessiner, der an diesem Sonntag wirklich Schwierigkeiten hatte.
Hinweis: 71. Carbone für Mai, 71. Mahmoud für Dos Santos, 81. Brault-Guillard für Zanotti, 81. Bottani für Steffen, 86. Alioski für Cimignani (alle zu kurz für eine Bewertung).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
25
-43
14